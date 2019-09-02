Под Петербургом в конюшне заживо сгорели девять лошадей

Страшная трагедия произошла в ночь на 2 сентября в поселке Стеклянный Всеволожского района Ленинградской области. Здесь, на ферме, в огне погибли девять лошадей. Все животные сгорели заживо.

- Сегодня ночью сгорело наше ранчо в Стеклянном. Погибли все лошади, жившие там..Крош, Петя, Симпатико, Хохо, Энерджи, Кайман, Бамблби, Принцесса, Скарлетт... бегите по радуге, детки, - пишет в соцсетях хозяйка конюшни.

При этом ни у нее, ни у сотрудников фермы нет сомнений, что огонь возник не просто так.

- Конюшню облили бензином со всех сторон, чтобы шанса выжить лошадям и спасти их не было. Это особый вид жестокости. В 10 метрах от конюшни нашли канистру с остатками бензина. Поджог очевиден, - сообщает владелица погибших животных.

Пламя было жестоким и уничтожило все: и конюшню и хозяйственные постройки. Более того, в огне чуть не погиб конюх ранчо, пытавщийся спасти лошадей. С чем может быть связан поджог, владельцы конюшни не сообщают, но в комментариях знакомые с ситуацией лошадники пишут, что имеет место человеческая злоба и обида, помноженная на происки конкурентов.

На месте ЧП уже побывали пожарные и представители правоохранительных органов. Пострадавшие владельцы написали заявление в полицию, расследование инцидента идет. Вот только лошадей это уже не вернет.