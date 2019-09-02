2019-09-02T16:42:59+03:00
Общество

Папин день вместе с «Авто Премиумом» пройдет 8 сентября в Кингисеппе

Гостей праздника ждет большая программа для всей семьи
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«Авто Премиум» приглашает на Папин день 8 сентября. Фото предоставлено группой "Авто Премиум".«Авто Премиум» приглашает на Папин день 8 сентября. Фото предоставлено группой "Авто Премиум".
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Группа официальных дилеров «Авто Премиум» приглашает всех поклонников марки ŠKODA на ежегодный фестиваль «Папин день», который в этом году пройдет 8 сентября в центре Кингисеппа – на пешеходной зоне Октябрьского бульвара. Масштабный фестиваль «Папин день», ежегодно собирает тысячи участников – взрослых и детей, на шуточные «Папа - старты».

ŠKODA – это семейный бренд, и в течение всего дня участники фестиваля смогут пройти семейный тест-драйв автомобилей чешской марки, чтобы оценить автомобили и сделать собственный осознанный выбор. А дилеры «Авто Премиум» сделают выгодные предложения, чтобы обеспечить самый широкий выбор.

В тестовом парке фестиваля – ŠKODA KODIAQ, OCTAVIA и RAPID, для удобства и безопасности маленьких пассажиров, оборудованные детскими креслами.

Всех гостей фестиваля в этом году ждет очень насыщенная программа, главным событием которой станут веселые «Папа-старты» - спортивно-интеллектуальные соревнования команд «папа+ребенок», где у каждого участника будет возможность проявить ловкость и смекалку, а главное - умение действовать в команде.

Еще один гвоздь программы - конкурс «Флаг семьи», где все желающие смогут продемонстрировать свой собственный флаг и рассказать о ценностях семьи на главной сцене фестиваля.

Для гостей любого возраста на территории фестиваля будут работать многочисленные мастер-классы. Опытные мастера и педагоги помогут изготовить поделку, которую можно будет забрать на память об этом дне.

В течение дня на сцене фестиваля выступят танцевальные и вокальные детские коллективы, рок-группы «Старые Сандали», F то B, «Художники, что продали свои души», исполнители авторской песни Галина Север и Александр Гридин. Будут здесь и красочные фото-зоны, и зона ŠKODA FAMILY, и любимая всеми детьми студия аквагрима.

Для удобства родителей с детьми 0+ будет оборудован шатер пеленания и кормления. А для укрепления сил весь день открыта полевая кухня с вкуснейшей кашей и горячим ароматным чаем.

Посетить фестиваль можно бесплатно, а стать участником «Папа - стартов» и конкурса «Флаг семьи» - по предварительной регистрации.

Ждем вас в любую погоду 8 сентября 2019 года с 11 до 19 часов. Место проведения: Октябрьский бульвар, пешеходная зона.

Аккредитация журналистов: pr@autopremium.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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