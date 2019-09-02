2019-09-02T20:05:19+03:00
Общество

Достаем зонтики: На смену жаре в Петербург придут дожди

Но в целом температура воздуха в сентябре будет чуть выше нормы
Полина ЖУКОВА
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Со вторника, 3 сентября, в Северную столицу придут дожди.Со вторника, 3 сентября, в Северную столицу придут дожди.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Первое и второе сентября в Петербурге выдались очень жаркими. Горожане даже не успели заметить, как пришла осень. Однако уже завтра погода напомнит о том, какой на календаре месяц. После +25 на термометре температура в городе 3 сентября опустится до +17…+19 градусов. А дожди, хоть и кратковременные, будут лить с самого утра.

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Впрочем, в ближайшую неделю сильного холода не наступит. Пока температура воздуха днем не опустится ниже +15 градусов. И даже постоит в некоторые дни до +20. Чего, конечно, не сказать о ночах: световой день становится все короче, а в темное время суток – все прохладнее. Так, в ночь на 4 сентября в Северной столице будет около +14 градусов и дождь. Днем в среду обойдется без осадков. И будет тепло: от +19 до +20. А к вечеру снова пригодится зонтик. А в целом в сентябре петербуржцам стоит приготовиться к переменчивому настроению природы.

– Погода в сентябре ожидается неустойчивая, что для этого месяца неудивительно. Будут чередоваться непродолжительные ненастные периоды и малооблачные сухие дни, – рассказала «КП-Петербург» начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

Кстати, в норме на первый месяц осени в Петербурге приходится 16 дождливых дней. Примерно столько их и ожидается и в этом сентябре. Так что полмесяца точно придется носить с собой зонтик.

– Потом температурный фон придет в более свойственное для сентября состояние. Однако он будет все равно оставаться слегка повышенным относительно нормы, – добавила Наталья Мироничева.

Несмотря на привычное осеннее похолодание, температура воздуха в городе будет чуть выше, чем ей положено. Средняя температура воздуха в сентябре для Петербурга составляет 11,1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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