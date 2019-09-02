2019-09-02T19:37:58+03:00
Досуг

Оргии, юность, смерть и морфий в особняке на Дворцовой набережной 20

Новый театральный сезон здесь открывают настоящей драмой про скелеты в шкафу достопочтенного семейства
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Иммерсивное шоу «Вернувшиеся» - на пределе свободы зрителя!Иммерсивное шоу «Вернувшиеся» - на пределе свободы зрителя!
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4 октября в Санкт-Петербурге состоится премьера самого эффектного иммерсивного спектакля сезона по пьесе отца новой драмы – Генрика Ибсена – шоу «Вернувшиеся».

Полюбившийся адептам жанра иммерсивности особняк на Дворцовой набережной полностью переоборудуют в рекордный для настолько масштабного проекта срок – всего за один месяц. Изменят и переосмыслят буквально все - декорации и внутреннее убранство дома, достоверно воссоздав в десятках комнат на нескольких этажах загадочную, местами жуткую атмосферу чужой жизни, полной тайн.

«Вернувшиеся» - иммерсивное шоу с полным эффектом погружения, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения» - номинант театральной премии «Золотая маска» 2018. Захватывающее действие происходит в старинном особняке в самом центре Петербурга на расстоянии вытянутой руки от зрителей. «Вернувшиеся» — вещь, настолько многогранная, исторически достоверная и эротичная, что, несомненно, объединит апологетов всего классического с любителями подчеркнуто современного.

Если смотреть на произведения Ибсена с точки зрения глубинных тем и смыслов, он оказывается поразительно созвучен самым насущным общественным и гуманитарным темам современности, а пьесы норвежского гения вот уже полтора века не сходят с театральных афиш на всех континентах. Ибсен неизменно занимает одно из первых мест по количеству постановок, уверенно разделяя статистический Олимп мирового театра с Шекспиром, Чеховым, Мольером. Именно поэтому было принято решение о постановке захватывающего иммерсивного шоу «Вернувшиеся» в Санкт-Петербурге, городе, где искушенный зритель не понаслышке знает, что театральное искусство не стоит на месте, где готовы принимать новые формы его выражения.

Иммерсивное шоу «Вернувшиеся» - на пределе свободы зрителя!

Премьера 4 октября 2019.

Билеты на премьерные показы шоу на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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