2019-09-02T21:23:27+03:00
Спорт

Замена вратаря и много удалений: Сумбур принес СКА первую победу

Петербургские армейцы сумели одолеть в Магнитогорске уральского «олигарха» на старте чемпионата
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Довольно символично СКА стартовал в новом чемпионате КХЛ в начало учебного года.Довольно символично СКА стартовал в новом чемпионате КХЛ в начало учебного года.Фото: Пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург)
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Проверить, чего команда «наработала», чему научилась за предсезонную подготовку – можно только в официальных матчах. Контрольные/товарищеские не в счет. Тем более, что летом армейцев штормило. Первую часть межсезонья они провалили, зато ближе к приближению осени серьезно ускорились, выиграв шесть матчей подряд.

Результат явно неплохой, учитывая, что за лето команда изменилась до неузнаваемости. Смена на тренерском мостике – место Ильи Воробьева занял Алексей Кудашов. Все лидеры прошлого сезона – Прохоркин, Шестеркин, Гавриков, Гусев, Дацюк, Херсли – покинули Петербург. Новички армейцев уступают звездам и по степени раскрученности, и по мастерству.

Тем не менее, Кудашов за полтора месяца подготовки сумел создать из новобранцев вполне боеспособный коллектив, который имеет полное право реально претендовать на Кубок Гагарина. Появилось у петербургского клуба и новое суперзвено Ткачев – Лехтеря – Плотников, набравшее 31 очко за лето.

А Ткачев, напоминающий по манере игры прежних кумиров Северной столицы – Панарина и Гусева – уже превратился в нового любимца болельщиков. 23-летний «малыш» проявил себя и как классный финишер, и как умный ассистент. Его буллит в ворота вратаря «Авангарда» Игоря Бобкова и вовсе стал самым ярким моментом последнего месяца лета.

Впрочем, стартовый матч чемпионата, который состоялся 2 сентября 2019 года, показал, что СКА не превратился в команду одного звена. И что у нее хватает глубины состава.

Перед началом серии стало известно, что получил травму основной голкипер Магнус Хелльберг. В игре с «Металлургом» его успешно заменил 20-летний россиянин Петр Кочетков, который действует достаточно эффектно в воротах. Впрочем, ему помогали активно и вся команда. Надежная, по сравнению с прошлыми сезонами, игра в обороне – еще одна отличительная черта команды Кудашова.

Забить могут все

В атаке армейцы стали разнообразнее. Первую шайбу в игре с «Металлургом» у СКА забросил в матче шведский защитник Рундблад, вторую – Наиль Якупов. Ну, и Ткачев вновь отметился результативным действием – на его счету последний гол.

Плюс уверенные действия в большинстве. Дважды хозяева капитулировали, когда петербуржцы имели на площадке на игрока меньше.

Из явных минусов – большое количество невынужденного штрафа, вызванное техническим браком. И явные перепады в игре. В первом периоде просто доминировала на площадке по броскам 16:4, а во втором периоде серьезно уступила по этому компоненту – 17:25.

Это признался после матча и наставник СКА Алексей Кудашов.

– Сложная, жесткая игра, мощный соперник, настырный, – отметил Кудашов. – Мы проявили командные действия, вся команда действовала как единое целое, забили хорошие голы в большинстве, в обороне надежно сыграли. Был, конечно, сумбур, потому что это первая игра, но еще раз повторюсь – боевая. Мы довольны победой и тем, как играла команда. Сегодня было большое количество удалений. Но раз мы два гола забили в большинстве, а один пропустили – я удволетворен. Всегда есть, куда улучшать, были моменты, которые могли еще забивать.

Впрочем, даже учитывая эти недостатки, уже понятно, что СКА и в нынешнем составе остается одним из фаворитов сезона. Уверенная победа над одним сильнейших клубов Восточной конференции, и главным олигархом «Востока», это наглядно доказал. Петербургскую команду снова будут бояться в КХЛ.

Продолжит выездное турне армейцы матчами на Урале. В среду их ждет в Челябинске «Трактор», а в пятницу они сыграют в Екатеринбурге против новой команды Дацюка – «Автомобилиста». Правда, сам «Волшебник» на лед не выйдет – он травмирован до конца сентября.

Статистика матча «Металлург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: 0:1 Рундблад (Плотников, бол., 19:06), 1:1 Козун (О'Делл, бол., 29:44), 1:2 Якупов (Рундблад, бол., 37:46), 1:3 Ткачев (Зуб, 58:23)

Вратари: Кошечкин – Кочетков

ИСТОЧНИК KP.RU

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