Врачи Карелии борются за жизнь 6-летнего мальчика с ожогами 90 процентов тела

Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии Детской Республиканской больницы города Петрозаводска в Карелии четвертый день борются за жизнь шестилетнего мальчика по имени Дима (имя изменено, прим.редакции). Ребенок чудом выжил во время пожара 30 августа на даче, где он отдыхал с бабушкой и дедушкой, получив ожоги 90 процентов тела, а также ожоги верхних дыхательных путей. О страшном горе рассказала мать мальчика Юлия.

- Три дня Дима находился в крайне тяжелом состоянии, балансируя между жизнью и смертью. Ведущие специалисты больницы не давали никаких шансов. Но благодаря профессионализму врачей и молитвам близких, родных и просто неравнодушных людей, у моего сына появилась положительная динамика, жизненно важные показатели еще далеки от нормы, но уже позволяют осуществить транспортировку Димы в ожоговые центры Петербурга, Нижнего Новгорода или Москвы, - рассказала женщина на своей странице в соцсети.

Однако, по словам жительницы Карелии, они столкнулись со сложностями: профильный центры, узнав о тяжести состояния ребенка, отказываются его принять. В связи с этим Юлия начала бить тревогу и просить о помощи.

Сегодня, 3 сентября, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал на своей странице в соцсети о том, что ведется консультация с медучреждением Нижнего Новгорода.

- Появилось «окно» для транспортировки в ожоговый центр. Планируется эвакуация сегодня, если состояние ребенка не изменится, - написал министр.