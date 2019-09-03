«Праздник РВ»: 12 лет на радость детям

С каждым годом в Петербурге расширяется рынок услуг аниматоров, и родителям становится все сложнее найти и выбрать достойное агентство, которое занимается организацией детских праздников. Факторов, влияющих на поиск, довольно много: это и профессионализм актеров, и разнообразие развлекательных программ, и доступная цена. Заинтересовать ребенка и помочь надолго запомнить праздник сможет организация «Праздник РВ».

Руководители команды, Олеся Разуменко и Лидия Вандакурова, уже двенадцать лет делают неповторимые праздники для детей. Профессиональная команда актеров коллектива «Праздник РВ» сумеет превратить любое мероприятие в настоящую волшебную сказку. Мальчики и девочки вместе с аниматорами погрузятся в удивительный мир, полный чудес. Вместе с героями любимых мультфильмов дети смогут принять участие в интерактивных программах. Вариантов шоу-программ – десятки, а костюмов для аниматоров – более 300.

Фото из личного архива организации.

Детям помладше понравится шоу мыльных пузырей, где малыши не только посмотрят на выступление артиста, но и сами смогут принять участие в программе. Каждый маленький зритель сможет оказаться внутри огромного мыльного пузыря, увидеть мыльный салют, огненные и дымящиеся пузыри и многое другое.

Фото из личного архива организации.

Ребят постарше возраста впечатлит интерактивное шоу «Сладости жизни». В основе программы лежит мастер-класс по приготовлению сахарной ваты. Дети не только узнают о том, из чего ее делают и как устроен аппарат для приготовления, но и лично приготовят вкусное лакомство. Количество порций не ограничено! Можно съесть столько ваты, сколько захочется маленькому сладкоежке.

Фото из личного архива организации.

На детский день рождения можно заказать Candy bar, тематически оформленный сладкий стол. Праздничный торт, зефир, капкейки, печенье и другие лакомства – такое обилие вкусностей ни оставит равнодушным ни одного маленького сладкоежку.

Когда дети останутся довольны своим праздником, то и родители будут рады. Ведь счастливые дети – это самое главное!

Алина Кизьякова