2019-09-03T17:23:07+03:00
Политика

Ушел с передовой: в КПРФ раскритиковали решение Бортко сняться с выборов

Резкие слова в адрес бывшего кандидата в губернаторы Петербурга прозвучали из уст Геннадия Зюганова
Петр КИБЕР
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Решение режиссера сняться с выборов раскритиковали в КПРФ.Решение режиссера сняться с выборов раскритиковали в КПРФ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Решение не участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга, о котором в последние дни августа объявил делегат от коммунистов Владимир Бортко, было крайне негативно принято и экспертами и в самой КПРФ. На заседании Центрального комитета партии в Москве поступок Бортко назвали практически предательством.

- Наша точка зрения. Если пошли все в бой, с передовой никто не имеет права уходить. Никто не имеет права в личном плане принимать такого рода решения. Партия рекомендовала, партия делегировала, - приводит слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова пресс-служба партии.

По словам главы российских коммунистов, на КПРФ и без того идет «беспрецендентное» давление в регионах, а тут еще и демарш Бортко. Теперь партийцы намерены сосредоточится на выборах в региональные парламенты регионов России. Петербург, как город трех революций, тоже находится в сфере их интересов.

Напомним, причиной своего поступка Владимир Бортко назвал то, что «не хочет быть вечно вторым». После заявления в Горизбирком, экс-кандитат от КПРФ назвал себя «политическим трупом».

Эксперты назвали поступок режиссера непродуманным.

- Думаю, ему предстоит много серьезных разговоров, в том числе с Зюгановым: он подвел партию и серьезно нарушил партийную дисциплину, – рассказал «КП-Петербург» политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Игорь Сопов. – Скорее всего, в дальнейшем Бортко грозят санкции со стороны КПРФ.

"Ушел с передовой": Геннадий Зюганов уверен, что Бортко предал интересы партии. Фото: кадр с видео

"Ушел с передовой": Геннадий Зюганов уверен, что Бортко предал интересы партии.Фото: кадр с видео

А депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов и вовсе назвал снятие с выборов проявлением трусости.

- Я, хоть и не являюсь его сторонником, думал о нем лучше, – заявил народный избранник в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». – Сняться за неделю до выборов – это не добавляет Бортко чести.

Но больше всего недобрым словам экс-кандидата будут поминать сотрудники петербургского Горизбиркома, которым пришлось вручную вычеркивать имя Бортко из уже отпечатанных 3,5 миллионов бюллетеней.

В предвыборной гонке осталось три человека: Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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