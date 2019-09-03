2019-09-03T17:52:55+03:00
Общество

Пулково ужесточило контроль за автонарушителями

В аэропорту установили комплекс фотовидеофиксации
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Пулково работают краткосрочные и долгосрочные парковки.В Пулково работают краткосрочные и долгосрочные парковки.
Изменить размер текста:

Под особое внимание попадут любители парковаться в неположенных местах и те, кто пытается уехать с платной стоянки без оплаты. - На участке дороги от Пулковского шоссе в аэропорт в районе поворота у пассажирского терминала установлен комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил стоянки и остановки «Интегра-КДД», - сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Напомним, стоянка и остановка на этом участке дороги запрещена. Новая система автоматически регистрирует номера припаркованных на дороге машин и отправляет сведения в ГИБДД. Уже там нарушителям выпишут штрафы. Отметим, новое оборудование работает круглосуточно.

Также у пассажирского терминала усилен контроль за машинами с не читаемыми или скрытыми номерами. Не остались без внимания и автомобилисты, пытающиеся поднять силой или вообще снять шлагбаум, чтобы уехать с платной парковки бесплатно. Им напоминают, что штраф за такое предусмотрен в размере пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей.

И вообще, зачем что то нарушать? Есть масса вариантов, где оставить машину. Рядом с пассажирским терминалом есть как краткосрочные, так и долгосрочные парковки. Также в трех минутах езды от аэропорта на Пулковском шоссе работает бесплатная парковка для встречающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, какое место занял Санкт-Петербург в рейтинге самых популярных городов России
За два дня в Санкт-Петербурге нашли четыре снаряда времен ВОв
Парень и девушка насмерть разбились на мотоцикле под Всеволожском
Пожар в дельфинарии в Петербурге ликвидирован, пострадавших нет
На платной трассе «Москва – Санкт-Петербург» установят 6-метрового солдата
Основатель «Зеоры» бросил жену в России и открыл новое дело в Финляндии
В розыск объявлен водитель «Ягуара», который насмерть сбил пешехода на Воздухоплавательной улице
«Рай» рыболова: у стадиона «Петровский» живут огромные форели и карпы
Три тысячи многолетников высажены на бульваре в Петергофе
Почти 15 тысяч человек покусали клещи в Петербурге в 2019 году
Десяток одноруких бандитов и две дамы: В кафе под Петербургом нашли подпольное казино
У метро «Парнас» образовалась пробка из-за массового ДТП
Вантовый мост на КАД на два месяца отправят на ремонт
Весь в порошке: На Приморском шоссе «китаец» протаранил заправку
Ленинградка по рождению: Умерла актриса Зинаида Славина
Колодец раздора: В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины в садоводстве Ленобласти
«Зая, я столько по пьяни натворил»: В суд передано дело о жестоком убийстве брата и сестры в Купчино
В Выборге женщина задушила мать своего возлюбленного занавеской
Избитый в Ломоносове мексиканец с трудом смог описать нападавших
Из машины петербуржца украли ценный рюкзак, полный техники Apple
Петербуржцы ищут раненную собаку в лесу Ленобласти
«Был слышен только крик бабушки»: В Красном селе автобус протащил по земле застрявшую в дверях пенсионерку
Сыр с плесенью: Петербургском порту нашли 24 тонны несвежего пармезана
Пятеро детей пропали в первый учебный день в Петербурге