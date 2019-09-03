Пулково ужесточило контроль за автонарушителями

Под особое внимание попадут любители парковаться в неположенных местах и те, кто пытается уехать с платной стоянки без оплаты. - На участке дороги от Пулковского шоссе в аэропорт в районе поворота у пассажирского терминала установлен комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил стоянки и остановки «Интегра-КДД», - сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Напомним, стоянка и остановка на этом участке дороги запрещена. Новая система автоматически регистрирует номера припаркованных на дороге машин и отправляет сведения в ГИБДД. Уже там нарушителям выпишут штрафы. Отметим, новое оборудование работает круглосуточно.

Также у пассажирского терминала усилен контроль за машинами с не читаемыми или скрытыми номерами. Не остались без внимания и автомобилисты, пытающиеся поднять силой или вообще снять шлагбаум, чтобы уехать с платной парковки бесплатно. Им напоминают, что штраф за такое предусмотрен в размере пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей.

И вообще, зачем что то нарушать? Есть масса вариантов, где оставить машину. Рядом с пассажирским терминалом есть как краткосрочные, так и долгосрочные парковки. Также в трех минутах езды от аэропорта на Пулковском шоссе работает бесплатная парковка для встречающих.