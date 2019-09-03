2019-09-03T19:33:25+03:00
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ТНТ подарил Санкт-Петербургу главное танцевальное шоу страны

Невероятные эмоции, главные звезды 5 сезона шоу «ТАНЦЫ» и сразу два концерта в один день
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ТНТ выполнил свое обещание и подарил петербуржцам возможность увидеть самые любимые номера шоу вживую. Фото: ТНТТНТ выполнил свое обещание и подарил петербуржцам возможность увидеть самые любимые номера шоу вживую. Фото: ТНТ
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Финалисты 5 сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ завершили питерское лето выступлениями на Дворцовой площади и в пространстве Севкабель Порт. В прошлом году Санкт-Петербург выиграл танцевальную гонку на Малой Садовой, чем заслужил бесплатный концерт артистов проекта. ТНТ выполнил свое обещание и подарил петербуржцам возможность увидеть самые любимые номера шоу вживую. Выступления прошли в ходе фестиваля «Питер, я люблю тебя» и в рамках благотворительного проекта «Будь с городом».

Перед жителями и гостями Петербурга в этот день выступали победитель 5 сезона шоу Алексей Летучий, финалисты Марк Куклин, Александр Перцев, Лера Бабаян, Ульяна Пылаева, Антон Лушичев, Александр Ли, Михаил Килимчук, Родика, Юви, Александра Смирнова и Мария Худорожкова.

- Новый, стартовавший сезон шоу «ТАНЦЫ» нацелен на новое поколение. Танцовщики, которые придут на проект в этом году выросли на прошлых сезонах. «ТАНЦЫ», новое поколение — это очень сильный посыл. За себя могу сказать, что этот проект меня воспитал и взрастил, всем советую смотреть «ТАНЦЫ» и вдохновляться, - рассказал участник 5 сезона Михаил Килимчук.

Шоу «ТАНЦЫ» – это бренд, «ТАНЦЫ» – это проект национального масштаба, на котором выросло целое поколение, «ТАНЦЫ» – это сотни изобретательных постановок от лучших хореографов с мировыми именами. «ТАНЦЫ» – это искусство.

Новый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, каждую субботу в 21:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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