«Жуки» в Санкт-Петербурге: знакомство болельщиков «Зенита» и «Спартака», детокс-зона без интернета и деревенский флоу

В эти выходные телеканал ТНТ жарко завершил лето и запустил осень премьерой нового сериала «Жуки». В Приморском парке Победы 31 августа и 1 сентября в зоне цифрового детокса с заглушками от интернета петербуржцы наслаждались запахом свежескошенной травы, валялись на гамаках, получали вместо селфи дружеские шаржи, кульки семечек от современной бабули, лайки от настоящих собачек, слушали баяниста и заводили аккаунты в деревенском тиндере.

А 1 сентября в зоне «Жуки» прошел speed dating - быстрые свидания в деревенском стиле. Участники попробовали прожить час без телефона за живым общением. На мероприятие можно было заранее зарегистрироваться на сайте Timepad или прийти пораньше и лично записаться.В этот день на «Газпром-Арене» проходила прямая трансляция матча «Спартак» - «Зенит», поэтому в парк пришло немало футбольных болельщиков. Некоторые из них приняли участие в speed dating. Было интересно наблюдать за общением девушки в футболке «Зенита» и парня в шарфе «Спартака».

Жаркие спортивные споры переросли в милое общение и даже появилась симпатия. По правилам быстрых свиданий участники должны до следующего дня обозначить организаторам, кто им понравился, и если номера людей совпадают, то создается пара. Именно болельщики «Спартака» и «Зенита» на мероприятии телеканала ТНТ образовали пару.

- Не ожидала, конечно. Когда увидела парня в шарфе «Спартака», поняла, что нам будет о чем поговорить. Вообще, интересное мероприятие. Я рада, что приняла участие, до это только слышала о быстрых свиданиях. Теперь благодаря «Жукам» и ТНТ иду гулять с болельщиком «Спартака». Кто бы мог подумать, - со смехом рассказала участница speed dating и болельщица футбольного клуба «Зенит» Аня.