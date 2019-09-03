2019-09-03T19:33:00+03:00
Телевизор

«Жуки» в Санкт-Петербурге: знакомство болельщиков «Зенита» и «Спартака», детокс-зона без интернета и деревенский флоу

В эти выходные в Приморском парке Победы презентовали осеннюю комедийную премьеру телеканала ТНТ — сериал «Жуки»
Поделиться:
ТНТ запустил осень премьерой нового сериала «Жуки». Фото: ТНТТНТ запустил осень премьерой нового сериала «Жуки». Фото: ТНТ
Изменить размер текста:

В эти выходные телеканал ТНТ жарко завершил лето и запустил осень премьерой нового сериала «Жуки». В Приморском парке Победы 31 августа и 1 сентября в зоне цифрового детокса с заглушками от интернета петербуржцы наслаждались запахом свежескошенной травы, валялись на гамаках, получали вместо селфи дружеские шаржи, кульки семечек от современной бабули, лайки от настоящих собачек, слушали баяниста и заводили аккаунты в деревенском тиндере.

А 1 сентября в зоне «Жуки» прошел speed dating - быстрые свидания в деревенском стиле. Участники попробовали прожить час без телефона за живым общением. На мероприятие можно было заранее зарегистрироваться на сайте Timepad или прийти пораньше и лично записаться.В этот день на «Газпром-Арене» проходила прямая трансляция матча «Спартак» - «Зенит», поэтому в парк пришло немало футбольных болельщиков. Некоторые из них приняли участие в speed dating. Было интересно наблюдать за общением девушки в футболке «Зенита» и парня в шарфе «Спартака».

Жаркие спортивные споры переросли в милое общение и даже появилась симпатия. По правилам быстрых свиданий участники должны до следующего дня обозначить организаторам, кто им понравился, и если номера людей совпадают, то создается пара. Именно болельщики «Спартака» и «Зенита» на мероприятии телеканала ТНТ образовали пару.

- Не ожидала, конечно. Когда увидела парня в шарфе «Спартака», поняла, что нам будет о чем поговорить. Вообще, интересное мероприятие. Я рада, что приняла участие, до это только слышала о быстрых свиданиях. Теперь благодаря «Жукам» и ТНТ иду гулять с болельщиком «Спартака». Кто бы мог подумать, - со смехом рассказала участница speed dating и болельщица футбольного клуба «Зенит» Аня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, какое место занял Санкт-Петербург в рейтинге самых популярных городов России
За два дня в Санкт-Петербурге нашли четыре снаряда времен ВОв
Парень и девушка насмерть разбились на мотоцикле под Всеволожском
Пожар в дельфинарии в Петербурге ликвидирован, пострадавших нет
На платной трассе «Москва – Санкт-Петербург» установят 6-метрового солдата
Основатель «Зеоры» бросил жену в России и открыл новое дело в Финляндии
В розыск объявлен водитель «Ягуара», который насмерть сбил пешехода на Воздухоплавательной улице
«Рай» рыболова: у стадиона «Петровский» живут огромные форели и карпы
Три тысячи многолетников высажены на бульваре в Петергофе
Почти 15 тысяч человек покусали клещи в Петербурге в 2019 году
Десяток одноруких бандитов и две дамы: В кафе под Петербургом нашли подпольное казино
У метро «Парнас» образовалась пробка из-за массового ДТП
Вантовый мост на КАД на два месяца отправят на ремонт
Весь в порошке: На Приморском шоссе «китаец» протаранил заправку
Ленинградка по рождению: Умерла актриса Зинаида Славина
Колодец раздора: В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины в садоводстве Ленобласти
«Зая, я столько по пьяни натворил»: В суд передано дело о жестоком убийстве брата и сестры в Купчино
В Выборге женщина задушила мать своего возлюбленного занавеской
Избитый в Ломоносове мексиканец с трудом смог описать нападавших
Из машины петербуржца украли ценный рюкзак, полный техники Apple
Петербуржцы ищут раненную собаку в лесу Ленобласти
«Был слышен только крик бабушки»: В Красном селе автобус протащил по земле застрявшую в дверях пенсионерку
Сыр с плесенью: Петербургском порту нашли 24 тонны несвежего пармезана
Пятеро детей пропали в первый учебный день в Петербурге