2019-09-03T19:37:13+03:00
Досуг

Старейший андеграундный клуб Петербурга FISH FABRIQUE NOUVELLE отметит 25-летие

Праздник состоится 4 сентября
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Дизайн нового помещения клуба был выполнен группой «Речники».Дизайн нового помещения клуба был выполнен группой «Речники».
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История музыкального клуба FISH FABRIQUE началась в 1994 году в знаменитом доме на Пушкинской, 10, который уже давно занимали художники, музыканты, театральные коллективы и литераторы Товарищества «Свободная культура». В то время в Санкт-Петербурге практически не было мест, где могли бы играть альтернативные музыканты и пить пиво друзья и приятели. Тогда у двух молодых людей, болтающихся по Германии, родилась идея создать на родине свой альтернативный музыкальный бар. Встретившись дома, они это желание воплотили, и 2 сентября 1994 года концертом известной уже в то время группы «Tequilajazzz» альтернативный клуб ознаменовал свое открытие. В 1998 году, являясь частью "Свободной культуры", FISH FABRIQUE переехал в новое отреставрированное помещение, став заметной и неотъемлемой частью созданного там Культурного центра "Пушкинская-10".

Дизайн нового помещения клуба был выполнен группой «Речники» (молодых, но успевших громко заявить о себе художников), а монументальная роспись - группой «АХЕ» (Максим Исаев и Павел Семченко), слава которых уже давно перешагнула все мыслимые мировые границы. За долгие годы и после этих всех перемен музыкальная политика клуба не изменилась, разве что стала разнообразнее - за счет внесения в программу видео-показов и демонстрации фильмов "Фестиваля Фестивалей". За всю историю существования "Рыбной Фабрики" в ней сыграли практически все группы Санкт-Петербурга и масса гостей из других стран и городов.

19 февраля 2010 года старейший клуб Петербурга официально открыл новый, более просторный зал Fabrique Nouvelle, который располагается через двор от старого помещения и занимает весь первый этаж знаменитого адреса «Пушкинская, 10» . Это никоим образом не отменило существование привычного всем андеграундного FF, просто еще больше расширившего свои границы и влияния на, в основном, окрепшие умы. В новом зале, который работает в ежедневном режиме с 18.00 до последнего гостя, обширная арт-программа – от выступлений театральных и музыкальных коллективов - как петербургских, так и гостей из ближнего и дальнего зарубежья, до кинематографических вечеров и детских утренников.

В остальное время FISH FABRIQUE NOUVELLE работает как гостеприимное кафе с демократичными ценами, где всегда в творческой атмосфере арт-центра «Пушкинская, 10» можно провести время за чашкой кофе и рюмкой текилы, сытно перекусить, обсудить последние новости и сплетни, повидать друзей и знакомых, и удивиться случайной встрече с подлинными героями петербургской богемы, для которых это место, еще не успев открыться, уже обрело статус культового – как и его знаменитый предшественник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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