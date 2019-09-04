2019-09-04T17:58:00+03:00
Общество

Внимание водителей! На скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открылось движение по седьмому участку

Автомобилисты уже могут оценить комфортность
Ольга КУПОРОВА
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На скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открылось движение по седьмому участку. Фото: «Автодор – Платные Дороги»На скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открылось движение по седьмому участку. Фото: «Автодор – Платные Дороги»
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С 3 сентября официально открыто движение по 7-му этапу трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Речь идет об участке длиной больше ста километров, который начинается на пересечении М-11 с федеральной трассой М-10 «Россия» в районе деревни Мясной Бор (Новгородская область) и заканчивается недалеко от Тосно (это Ленинградская область) на пересечении М-11 и трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (бетонка).

Водители уже могут оценить комфортность поездки по трассе высшей категории с разрешенной скоростью для легковых автомобилей 110 километров в час, с освещением на всем протяжении, разделительной полосой и площадками для отдыха водителей. Для удобства автомобилистов на 647-километре открылся новый Центр продаж и обслуживания «Автодор – Платные Дороги». Здесь можно купить или взять в аренду транспондеры T-pass, персонифицировать устройство, подключить услугу интероперабельности и пополнить лицевой счет. Внимание! Новый Центр продаж расположен на съезде с трассы А-120 и последующем въезде на платный участок со стороны г. Тосно, после пункта выдачи талонов с правой стороны.

На скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открылось движение по седьмому участку. Фото: «Автодор – Платные Дороги»

На скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открылось движение по седьмому участку. Фото: «Автодор – Платные Дороги»

- Плата за проезд по новому участку взимается по принципу закрытой системы: при въезде на участок водитель берет талон, при выезде оплачивает проезд наличными или при помощи банковской карты, - рассказали в «Автодор – Платные Дороги». - Удобнее и выгоднее использовать транспондер, он позволит не останавливаться при проезде пункта взимания платы, а также получать гарантированные скидки от 20%. Ознакомиться со всеми тарифами можно на официальном сайте компании, в разделе «Тарифы на проезд» или воспользоваться калькулятором стоимости поездки на сайте tpass.me.

Напомним, на данный момент идет строительство восьмого участка трассы, в котором задействованы около 7000 человек и 500 единиц техники. Дорога от Тосно до Санкт-Петербурга (км 646 - км 684) будет также сдана в нынешнем году.

На скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открылось движение по седьмому участку. Фото: «Автодор – Платные Дороги»

На скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» открылось движение по седьмому участку. Фото: «Автодор – Платные Дороги»

ВАЖНО!

Узнать месторасположение, график работы и способы оплаты всех Центров продаж и обслуживания, расположенных на трассе М-11, можно на странице «Пункты взимания платы и Центры продаж и обслуживания».

НАША СПРАВКА

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – скоростная автомобильная дорога высшей технической категории, после полного открытия которой проезд между двумя столицами будет занимать не более 6-7 часов. Реализация строительства М-11 идет в рамках Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2021 годы). Всего на 7-ом этапе построено 39 искусственных сооружений, в том числе 14 мостов и 25 путепроводов. На путях миграции диких животных организованы специальные зверопроходы, изолированные от дороги шумозащитными экранами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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