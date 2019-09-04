2019-09-04T10:27:50+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет Воронеж – Санкт-Петербург совершил экстренную посадку

На борту находились около 50 человек
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажирский самолет Воронеж - Петербург экстренно сел в аэропорту Воронежа из-за проблем со стойкой шассиПассажирский самолет Воронеж - Петербург экстренно сел в аэропорту Воронежа из-за проблем со стойкой шассиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рано утром в среду, 4 сентября, пассажирский самолет, который отправился рейсом Воронеж – Санкт-Петербург, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Несмотря на проблемы, борт покружил над городом и приземлился успешно, все пассажиры в порядке. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе воронежского аэропорта.

- Самолет уже сел в 7:51. Штатно сел. Выработал топливо и штатно сел. Пассажиры в аэровокзале, - пояснил собеседник изданию.

Также в аэропорту рассказали, что причиной экстренной посадки стала проблема со стойкой шасси самолета. Номер рейса пресс-служба не назвала, однако согласно табло расписания рейсов воронежского аэровокзала, это был самолет компании «Руслан», CRJ200, который вылетел из Воронежа в 7:15 утра. На борту находились около 50 пассажиров.

На данный момент не известно, когда люди снова смогут вылететь в Санкт-Петербург. В аэропорту эту информацию тоже не смогли уточнить, пояснив, что сейчас службы еще отрабатывают ситуацию. Ближайший рейс в Северную столицу их Воронежа в девять вечера. Но, вероятнее, перевозчик заменит самолет в ближайшие часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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