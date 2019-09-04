«Хорошего Питера»: Михаил Боярский выпустил клип на новую песню
Знаменитый актер, певец и музыкант Михаил Боярский выпустил клип на новую песню, посвященную своему родному городу Санкт-Петербургу. Премьера видео под названием «Хорошего Питера» состоялась сегодня, 4 сентября. Ролик опубликован на YouTube.
- Мой Петербург, мой Ленинград,
Время вперед – время назад,
Время любить – время мечтать,
Время тебе мне пожелать.
Хорошего Питера! – поет в припеве Михаил Боярский.
Клип и песня полностью посвящены Северной столице. В ролике влюбленная пара гуляет известным улицам города: проходят по Невскому проспекту, набережной реки Мойки, обнимаются у Смольного, Казанского собора. Парень все время пытается найти подходящий момент, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.
Надо заметить, что акцент в клипе сделан на ФК «Зенит», фанатом которого является сам Боярский. Кстати, в ролике он гуляет в шарфе с символикой сине-бело-голубых.
Музыку и текст композиции написал Игорь Матвиенко. В создании клипа приняли участие выпускники М.А.М.А. – музыкальной академии мэтра.
Петербуржцы позитивно приняли клип, отметив, что атмосфера ролика очень петербургская и душевная, как и все творчество Михаила Боярского.
Михаил Боярский - Хорошего Питера!.
ИСТОЧНИК KP.RU
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