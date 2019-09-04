2019-09-04T14:21:05+03:00
Звезды

«Хорошего Питера»: Михаил Боярский выпустил клип на новую песню

Вместе с героями ролика актер прогулялся по Северной столице и признался в любви городу [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Михаил Боярский выпустил новый клип "Хорошего Питера"Михаил Боярский выпустил новый клип "Хорошего Питера"Фото: Александр ГЛУЗ
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Знаменитый актер, певец и музыкант Михаил Боярский выпустил клип на новую песню, посвященную своему родному городу Санкт-Петербургу. Премьера видео под названием «Хорошего Питера» состоялась сегодня, 4 сентября. Ролик опубликован на YouTube.

- Мой Петербург, мой Ленинград,

Время вперед – время назад,

Время любить – время мечтать,

Время тебе мне пожелать.

Хорошего Питера! – поет в припеве Михаил Боярский.

Клип и песня полностью посвящены Северной столице. В ролике влюбленная пара гуляет известным улицам города: проходят по Невскому проспекту, набережной реки Мойки, обнимаются у Смольного, Казанского собора. Парень все время пытается найти подходящий момент, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

Надо заметить, что акцент в клипе сделан на ФК «Зенит», фанатом которого является сам Боярский. Кстати, в ролике он гуляет в шарфе с символикой сине-бело-голубых.

Музыку и текст композиции написал Игорь Матвиенко. В создании клипа приняли участие выпускники М.А.М.А. – музыкальной академии мэтра.

Петербуржцы позитивно приняли клип, отметив, что атмосфера ролика очень петербургская и душевная, как и все творчество Михаила Боярского.

Михаил Боярский - Хорошего Питера!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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