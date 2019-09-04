2019-09-04T14:55:44+03:00
Общество

У москвичек – на четверку, у петербурженок – на двоечку: Эксперты выяснили, где живут самые пышногрудые россиянки

Жительницы Петербурга по объему груди оказались лишь на семнадцатом месте
Анна ПОСЛЯНОВА
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Второй размер белья, помимо петербурженок, с гордостью носят жительницы Барнаула, Красноярска, Уфы, Самары, Омска, Тольятти и Нижнего Новгорода.Второй размер белья, помимо петербурженок, с гордостью носят жительницы Барнаула, Красноярска, Уфы, Самары, Омска, Тольятти и Нижнего Новгорода.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жительницы Петербурга скромны не только по натуре, но и габаритами. Специалисты выяснили, что у обитательниц самого серого города России – самый что ни на есть среднестатистический размер бюста, 75B. Такими формами, если верить исследователям «Авито», может похвастать большинство россиянок.

Петербургские красавицы со своей «двоечкой» оказались на семнадцатом месте «грудастого» хит-парада российских городов-миллионников. В рейтинг вошли 23 города страны. Любопытно, что, по данным исследования, именно в миллионниках России сосредоточены женщины с крупными формами. Так, четвертым размером могут похвастать десять городов топа, третьим – три миллионника.

Самых пышногрудых и коренастых россиянок нашли в Ульяновске и Саратове (размер бюстгальтера 90D). Следом идут столь же фигуристые, но более хрупкие жительницы Ростова-на-Дону и Волгограда (85D). Еще меньше в обхвате красавицы Москвы, Казани и Перми (80D). Ну, и сочетание роскошных форм и стройности можно найти в Тюмени, Воронеже и Новосибирске (75D).

«Грудастый» хит-парад российских городов-миллионников.

«Грудастый» хит-парад российских городов-миллионников.

В Ижевске (85C), Челябинске (80C) и Краснодаре (75C) эксперты насчитали максимальное количество россиянок с «троечкой». Второй размер белья, помимо петербурженок, с гордостью носят жительницы Барнаула (80B), Красноярска, Уфы, Самары и Омска (75B), Тольятти и Нижнего Новгорода (70B). А вот уроженок Иркутска и Екатеринбурга, как в народе говорят, комары покусали (70А и 75А соответственно).

Одеть женские прелести в городе на Неве стоит 950 рублей, и это дешевле, чем в среднем по России (1 110 рублей). Самые дорогие бюстгальтеры в Ростове-на-Дону (1 990 рублей), а вот в Нижнем Новгороде попросят всего 620 рублей за экземпляр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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