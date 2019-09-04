2019-09-04T17:07:31+03:00
Общество

До конца года в Петербурге запустят единую социальную справочную службу

Операторы расскажут о всех доступных горожанам льготах
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Справочная служба заработает до конца 2019 года.Справочная служба заработает до конца 2019 года.Фото: Анастасия Осипова
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До конца года в Петербурге появится единая социальная справочная служба. Проект создадут, чтобы каждый житель города мог за несколько минут узнать о положенных ему льготах. Сейчас всем, кто нуждается в соцпомощи, приходится проявить выдержку и смекалку. Весь процесс напоминает увлекательный квест. Нужно понять, в какую организацию обратиться, найти номер или сайт, а потом добраться до профильного специалиста, который сможет все разложить по полочкам.

- Органы государственной власти, фонды, общественные организации, работающие в сфере социальной защиты, имеют собственные информационно-справочные службы. Каждая из них информирует жителей по отдельным вопросам, - отмечают в правительстве Петербурга. - Чтобы получить соцподдержку, петербуржцам приходится тратить много времени на звонки и ожидание ответа операторов.

Новая справочная служба упростит эту задачу. До декабря в городе появится единый трехзначный номер. По нему петербуржцы получат всю необходимую информацию и даже больше.

- Обратиться в службу может любой гражданин, вне зависимости от потребности в федеральной или городской льготе, - отметил врио губернатора Александр Беглов во время посещения «Городского информационно-расчетного центра».

Служба будет работать по принципу «одного звонка». Операторы смогут проконсультировать жителей по всем вопросам. При необходимости специалист перенаправит звонок в нужную организацию или учреждение. Там он сможет задать оставшиеся вопросы, записаться на прием или вызвать специалиста на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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