Петербургский след в IKEA: Менеджер компании предлагал «нагреть» шведов на 370 миллионов рублей

Старая как мир схема с откатами и подписанием левых договоров, давно и успешно обкатанная в России, оказалась неприемлема для представителей шведского бизнеса, а конкретно компании «Икеа». Тем более, что именно с нее планировали поиметь почти 370 миллионов рублей за выполненные, якобы, строительные работы. Такую сделку предложил подрядчикам один из российских менеджеров дочерней фирмы шведского концерна. Но попал в руки полиции.

- По версии следствия, обвиняемый потребовал от строительного подрядчика, передать ему14 миллионов рублей в виде подкупа, за подписание претензионных писем о выполнении работ на сумму более 369 миллионов рублей, не предусмотренных договором, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Санкт-Петербургу.

Впоследствии по этим письмам строители могли истребовать со шведской корпорации те самые 369 с «копейками» миллионов. В компании Ingka Centres - подразделении IKEA, о ситуации уже знали. Мошенническая схема обнаружилась при выяснении отношений с подрядчиком, с которого и хотел получить 14 миллионов рублей нечистый на руку менеджер.

- В процессе урегулирования разногласий Ingka Centres с компанией ЭТУ, которая привлекалась для выполнения работ в торговом центре «МЕГА Дыбенко», была обнаружена информация о том, что сотрудник Ingka Centers может быть вовлечен в коррупционную деятельность. Компания обратилась в полицию, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе IKEA.

39-летний сотрудник дочерней структуры шведской компании попался при получении 14 миллионов наличными. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб иЛО.

Во время расследования икеевцы всячески сотрудничали с правоохранительными органами и, в итоге, при передаче 14 миллионов рублей в одном из ресторанов Петербурга коррупционер был задержан.

Сейчас в отношении 39-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Деяния, совершенные в особо крупном размере, могут стоить петербуржцу огромного штрафа или даже тюрьмы - до 12 лет.