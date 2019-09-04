2019-09-04T17:27:12+03:00
Происшествия

Петербургский след в IKEA: Менеджер компании предлагал «нагреть» шведов на 370 миллионов рублей

Криминальную схему обогащения разработал один из русских сотрудников всемирно известного концерна
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербургский менеджер IKEA предлагал "нагреть" компанию на 370 миллионов рублей.Петербургский менеджер IKEA предлагал "нагреть" компанию на 370 миллионов рублей.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Старая как мир схема с откатами и подписанием левых договоров, давно и успешно обкатанная в России, оказалась неприемлема для представителей шведского бизнеса, а конкретно компании «Икеа». Тем более, что именно с нее планировали поиметь почти 370 миллионов рублей за выполненные, якобы, строительные работы. Такую сделку предложил подрядчикам один из российских менеджеров дочерней фирмы шведского концерна. Но попал в руки полиции.

- По версии следствия, обвиняемый потребовал от строительного подрядчика, передать ему14 миллионов рублей в виде подкупа, за подписание претензионных писем о выполнении работ на сумму более 369 миллионов рублей, не предусмотренных договором, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Санкт-Петербургу.

Впоследствии по этим письмам строители могли истребовать со шведской корпорации те самые 369 с «копейками» миллионов. В компании Ingka Centres - подразделении IKEA, о ситуации уже знали. Мошенническая схема обнаружилась при выяснении отношений с подрядчиком, с которого и хотел получить 14 миллионов рублей нечистый на руку менеджер.

- В процессе урегулирования разногласий Ingka Centres с компанией ЭТУ, которая привлекалась для выполнения работ в торговом центре «МЕГА Дыбенко», была обнаружена информация о том, что сотрудник Ingka Centers может быть вовлечен в коррупционную деятельность. Компания обратилась в полицию, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе IKEA.

39-летний сотрудник дочерней структуры шведской компании попался при получении 14 миллионов наличными. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб иЛО.

39-летний сотрудник дочерней структуры шведской компании попался при получении 14 миллионов наличными. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб иЛО.

Во время расследования икеевцы всячески сотрудничали с правоохранительными органами и, в итоге, при передаче 14 миллионов рублей в одном из ресторанов Петербурга коррупционер был задержан.

Сейчас в отношении 39-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Деяния, совершенные в особо крупном размере, могут стоить петербуржцу огромного штрафа или даже тюрьмы - до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржец, купивший пиццу за фальшивые деньги, пойдет под суд
Пожарные, скорая, спасатели: на «Чкаловской» ребенка затянуло в эскалатор
До и после: Стены Петропавловской крепости очистили от многовековой грязи
Два человека погибли при столкновении машины и поезда «Мурманск-Адлер» в Ленобласти
«Большой и щедрый талант»: Владимир Путин поздравил Нину Ургант с юбилеем
Трех малышей ушастых ежей нашли в детском саду Петербурга
Сестры-близняшки стали жертвами сексуального домогательства в лифте на севере Петербурга
«Зенит» оштрафован на 140 тысяч по итогам матча со «Спартаком»
Для сплава по Амазонке : В Петербурге сделали самую большую надувную лодку в мире
Петербуржцам показали новые трамваи, которые выйдут на 60-й маршрут в «режиме метро»
В Приморском районе обнаружилась «резиновая» квартира с 125 мигрантами
В Ленобласти пропавшего с балкона третьего этажа дома кота спасали со дна вентиляционной шахты
Все новички и Малком: «Зенит» показал заявку на Лигу чемпионов
85 лет «Мистеру Трололо»: 4 сентября легендарный Эдуард Хиль мог бы отметить свой юбилей
Почти 10 миллиардов рублей на покупку школ и детсадов в Петербурге выделит Минпросвет
В Петербурге расследуют заказное убийство 7-летней давности
Храму из парка Малиновка нашли новое место
Полторы тысячи авто проехало по новому участку трассы Москва – Петербург в первые часы его работы