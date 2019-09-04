В бассейне в Турции утонула очередная маленькая девочка: что известно о трагедии на данный момент

Страна еще не успела отойти от трагедии с 12-летней Алисой Адамовой, которая получила тяжелые травмы во время купания в бассейне в турецком отеле, как случилась новая беда. Все тот же пугающий сценарий: маленькая девочка захлебнулась в бассейне во время отдыха в Турции. Только было ей не 12, а всего пять.

Как рассказали «КП-Санкт-Петербург» друзья семьи, в которой произошло несчастье, маленькая Вера (имя изменено – прим.ред.) вместе с мамой, тетей и бабушкой отправилась отдыхать в Турцию из далекого Плесецка в Архангельской области. Дома – ждать «отпускников» - остались папа и восьмилетний брат. За границу семья уже выезжала не раз, так что поводов для тревоги и волнений не было.

Все изменилось в один миг.

- По предварительным данным, 3 сентября в дневное время девочка купалась в бассейне одного из отелей поселка Оркуджалар и утонула, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как именно это случилось, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам: по факту гибели Веры было возбуждено уголовное дело. Пока без статьи. Однако наши собеседники подозревают, что за девочкой просто не уследили.

- Они отвлеклись, чтобы посмотреть на соревнования по волейболу, - рассказала подруга семьи Светлана Ломтева. – Три взрослые женщины не смогли уследить за одним ребенком. А сейчас пытаются переложить вину на отель.

Действительно, в интервью другим СМИ мама девочки Анастасия рассказала, что у бассейна нет ни камер, ни контролеров, которые могли бы заметить потерявшегося ребенка и отвести его к родителям. Однако что именно случилось, девушка не понимает – по ее словам, Вера боялась воды и никуда не ходила без надувного спасательного круга.

Связаться с самой Анастасией корреспондентам «КП-Санкт-Петербург» на данный момент не удалось.

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