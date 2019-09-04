2019-09-04T20:31:52+03:00
Происшествия

С петербургским Хатико, месяц просидевшим у тела погибшего хозяина в Мурманской области, работают кинологи МЧС

Пес едва не погиб от голода
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Михаила Холостова нашли в Ловозерских тундрах через месяц после пропажи. Все это время с ним был верный друг - пес Филя. Фото: murmansk.sledcom.ruМихаила Холостова нашли в Ловозерских тундрах через месяц после пропажи. Все это время с ним был верный друг - пес Филя. Фото: murmansk.sledcom.ru
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История, произошедшая в Мурманской области, на днях потрясла всю страну. В Заполярье золотистый ретривер провел целый месяц у тела погибшего петербуржца. Пес едва не погиб от голода, но хозяина не бросил.

ЗАМЕТИЛИ МАШИНУ

В конце июля петербуржец Михаил Холостов отправился в Мурманскую область. Мужчина поехал путешествовать по Кольскому полуострову, а собой взял Филю – золотистого ретривера, который не раз сопровождал хозяина.

Вернуться из поездки Михаил обещал в середине августа, однако так и не объявился. В конце месяца тревогу забили его знакомые. Они бросили клич в социальных сетях и обратились к спасателям.

Поиски начались 27 августа. Напасть на след туриста помогла вишневая «Хонда». Местные жители заметили автомобиль на парковке неподалеку от Сейдозера, расположенного в Ловозерских тундрах. Именно туда и выдвинулась поисковая группа.

Спустя пять дней Холостова нашли в 3,5 километрах от машины. На тело набрел местный житель, который участвовал в операции и хорошо знает местность. Рядом с хозяином сидел Филя. Весь месяц пес сторожил погибшего мужчину. За это время животное сильно исхудало и обессилело.

- Когда на место приехали следователи, собаки уже не было. О ее судьбе позаботились , - рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович. – Наверняка ее отдадут родственникам.

Михаил Холостов вел активный образ жизни, любил путешествовать. Фото: СОЦСЕТИ

Михаил Холостов вел активный образ жизни, любил путешествовать.Фото: СОЦСЕТИ

ПЕРЕЖИВАЛИ ЗА ПСА

Сотрудники Следственного комитета РФ связались с сыном Михаила. Мужчина живет в другом регионе. В ближайшие дни они должен приехать в Мурманск.

В это время в соцсетях пользователи начали переживать за судьбу пса. Филю уже прозвали «петербургским Хатико». Люди жалеют собаку и гадают, что же будет с верным другом дальше.

Как узнала «Комсомольская правда», преданного пса заберет к себе подруга Михаила. Его должны привезти в Петербург.

- Филя жив, с ним работают собаководы МЧС. Надеюсь, в ближайшее время он будет уже со мной, - написала на своей страничке знакомая погибшего Нина Иванова.

Как сейчас себя чувствует пес, женщина не рассказывает. Михаил был ее близким другом. Именно она первой почувствовала, что случилась беда. Общаться с журналистами женщина не хочет. Причины смерти петербуржца выясняют следователи. По их словам, на месте происшествия не было следов насильственной смерти. Опрашиваются очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза. Она поможет выяснить, что стало причиной гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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