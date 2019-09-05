«Если бы не они, мы бы сгорели»: Байкеры спасли молодых парней из полыхающей машины в Петербурге

Группа байкеров спасла двум молодым людям жизнь, вытащив их из горящего автомобиля. Накануне вечером, 4 сентября, в 22:20 на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошла авария. Около заправки на Уральской улице машина BMW наехала на бордюр врезалась в столб и загорелась. Автомобиль вспыхнул буквально сразу. В машине находились двое: водитель и его друг.

В это время мимо проезжала группа байкеров. Парни сразу же бросились спасать людей. Открыли двери и вытащили ребят наружу, подальше от опасного огня. Как рассказал «КП-Петербург» сам водитель Александр (имя изменено, прим.ред), если бы не эти герои на мотоциклах, они б погибли.

- Нам очень сильно повезло. Мы были пристегнуты. После удара машина загорелась сразу же. Мы запутались в ремнях, - рассказал о пережитом 24-летний петербуржец.

По словам Александра, байкеры в считанные секунды помогли открыть двери, снять ремни и высвободиться.

- Если бы не они, мы бы сгорели, - говорит молодой человек.

По данным УГИБДД Петербурга, автомобиль сгорел полностью. Как именно произошла авария, сейчас устанавливают правоохранители. Сам водитель BMW отделался ушибами, его товарищ попал в больницу с переломом ключицы.

Кто эти загадочные рыцари на двухколесных конях, пока что не известно. Парни не успели взять контакты своих спасителей. «КП-Петербург» тоже разыскивает героев, чтобы выразить им уважение и благодарность.