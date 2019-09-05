В Петербурге прошел «День знаний с «Комсомолкой»

Лето кончилось. Отшумели три месяца, которых в суровом северном городе ждут весь год. Дети снова сели за парты - впереди у них долгий путь к знаниям. Но на душе - теплые и радостные воспоминания, накопленные за время каникул. И среди них наверняка «День знаний с «Комсомолкой», прошедший в Приморском парке Победы 31 августа.

Встречаемся у фонтана

Уже с утра на центральной аллее одного из самых больших парков Петербурга было полно людей. Кто-то просто гулял, а другие ждали начала торжества, которое готовилось на круглой площади у фонтана.

Даже погода пошла навстречу, и тучи, гулявшие над городом, начали постепенно расходиться, а затем исчезли совсем. К полудню, когда началось торжество, на небе не было ни облачка.

Первыми развлекать зрителей на сцену вышли артисты клоун-мим-театра «МимИГРАнты». Любимые и знакомые многим актеры «гарцевали» на стульях в образе суровых горцев, разыгрывали уморительные сценки и приглашали петербуржцев присоединиться к их выступлению. Почувствовать себя настоящим большим артистом смогли юные гости праздника - актеры театра вывели девчонок и мальчишек на площадь перед сценой и дали им в руки барабаны. Вместе с «МимИГРАнтами» юные горожане исполнили несколько зажигательных мелодий.

После выступления клоунов зрителям дали лишь несколько минут отдыха, чтобы они могли отдышаться и осмотреться. Так, рядом со сценой стояли стенды партнеров, которые помогли «Комсомольской правде в СПб» организовать этот праздник. У представителей Росбанка, входящего в международную финансовую группу «Сосьете Женераль Групп» (Societe Generale Group), можно было не только узнать о банковских услугах, но и сделать бесплатные моментальные фото - здесь для этого стоял специальный автомат. Это развлечение пользовалось огромной популярностью.

На стенде «Росбанка» делали красочные и забавные фотографии. Причем моментально.Фото: Андрей ГАШЕВ

Еще одним партнером праздника стала немецкая фармацевтическая компания «Бионорика» - производитель растительных лекарственных препаратов для детей и взрослых. Все лекарства созданы при помощи природных материалов и имеют доказанную клиническую эффективность.

Специалисты компании «Бионорика» - производителя растительных фармпрепаратов рассказывали петербуржцам, как правильно лечиться в грядущий сезон простуд.Фото: Андрей ГАШЕВ

Впрочем, вскоре внимание гостей мероприятия вновь переключилось на сцену. Выступать на нее вышли артисты научного интерактивного театра «АЗОТ-КРИО-ШОУ» из мастерской праздников «Мартышки». Уже из названия стало понятно, что речь пойдет о науке, химии и - бр-р-р - холоде. Но, конечно, морозить петербуржцев никто не собирался, хотя в такой жаркий день, каким выдалась последняя суббота августа, многие не отказались бы немного охладиться. Что же касается выступления, то оно оказалось потрясающим. Перед удивленными мамами, папами и их детишками происходило завораживающее действо, наталкивающее на мысли об алхимии. В большом стальном баллоне что-то дымилось (это был жидкий азот, конечно же!), а перед артистами стояли ведра, пробирки и даже живые цветы.

Фокусы с азотом очень понравились мальчишкам и девчонкам.Фото: Андрей ГАШЕВ

Праздник, устроенный «Комсомольской правдой в СПб», не зря называется «День знаний». И малыши и взрослые узнали, что с помощью химии можно устроить красочный дымовой взрыв, совершенно безопасный для окружающих. И что политый жидким азотом цветок мгновенно замерзает и разбивается, как стеклянный, если его бросить на асфальт.

Обыкновенные чудеса

Но это был не конец программы, а лишь ее начало. Вскоре на сцену вышла девушка в синем. Так начиналось шоу мыльных пузырей. Загадочная леди вынесла стол и разные приспособления, которые помогали ей творить почти что чудеса. Мыльные пузыри: маленькие и большие, длинные, как огромный питон, с дымом внутри - его артистка вдувала через специальную трубочку - и просто разноцветные, переливавшиеся на солнце «малыши». Это шоу привело в восторг не только собравшихся на площади детишек, но и их родителей - ребенок все же живет в каждом из нас.

Зрителей не только развлекали, но и привлекали - к участию в конкурсах. Призами гостей праздника обеспечивали друзья петербургской «Комсомолки» и партнеры мероприятия. Так, канцелярскими принадлежностями, которые, несомненно, пригодятся школьникам в новом учебном году, одаривала известная компания - производитель канцтоваров «Эрих Краузе».

Тут же в перерыве между выступлениями артистов можно было получить в подарок большой розовый воздушный шарик - «мой любимый цвет и размер», как говорил ослик Иа, - и записаться на бесплатный пробный урок английского языка для детей и их родителей от языковой школы English First.

Далее зрителям предложили стать участниками еще одного научного шоу - и вновь с жидким азотом. На сцену вышли артисты агентства детских праздников «Сказочная Галерея». Малыши, а также их папы и мамы смогли убедиться, что азот хоть и страшный на вид - парит и дымится, но совершенно безопасен и с его помощью можно проводить интересные эксперименты. Так, если полить реактивом надутый воздушный шарик, то он съежится. Но через несколько секунд вновь обретет свою форму, а все из-за перепадов температур, ведь жидкий азот очень холодный.

Танцуют все!

Ну а потом гостей пригласили потанцевать. Чтобы было честно, в центр круга, образованного зрителями, вызывали только детей. Смелые и не особо стеснительные ребятишки могли побороться за приятный и полезный приз. Впрочем, закончился танцевальный «баттл» без проигравших. Все шестеро финалистов получили яркие и удобные рюкзаки от компании «Самсонайт» - всемирно известного производителя сумок и чемоданов.

Конечно, не обошлось и без интеллектуальной викторины. На каверзные вопросы ведущего: «Что из школьных принадлежностей может быть музыкальным?» (альбом) или «Как звали английского промышленника, придумавшего бумагу для черчения?» (Ватман) - сумели ответить не все. А кто смог, получил приз.

Музыканты и клоуны дарили гостям отличное настроение.Фото: Андрей ГАШЕВ

За водный баланс юных танцоров и эрудитов отвечал «Святой Источник Спортик». Ведь очень важно регулярно пить чистую природную воду, особенно во время активного отдыха и занятий в школе.

Также подарки полагались и участникам селфи-конкурса. Им нужно было сфотографироваться на фоне человека в красных штанах, красного цветка или чего-нибудь фиолетового. Победители, которых также оказалось несколько, получили сладкие презенты от кондитерского производства «Север Метрополь». Лежавшие в коробочках эклеры и пирожные точь-в-точь такие же, как в далеком советском детстве, и производятся по строгим рецептам, оставшимся еще со времен СССР. Все то, что когда-то было гордостью Ленинграда, осталось таковым и сейчас. Это своего рода сладкая машина времени, которая может перенести на несколько десятилетий назад.

Будь художником

Затем на сцену вышли профессионалы из «Школы танцев Александра Волкова Тэ-Кари». Вместе с участниками праздника они пустились в пляс, а потом присоединились к конкурсу рисунков на асфальте.

За рисунки на асфальте маленькие творцы получили сладкие призы.Фото: Андрей ГАШЕВ

Вспомните себя, кто в детстве не раскрашивал разноцветными мелками серую поверхность дороги? Всегда и везде во дворах были нарисованы классики, по которым прыгали задорные девчонки, а прохожим с асфальта улыбались забавные рожицы. Вот и сейчас ведущий праздника предложил вспомнить былое и нарисовать картину. Но, помня о том, что на носу 1 сентября, а мероприятие не просто так называется «День знаний», творения предлагалось посвятить грядущему учебному году.

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах от ведущего.Фото: Андрей ГАШЕВ

Так, в Приморском парке Победы «поселились» человечки, идущие с цветами в школу, сидящие за партой ученики и даже… торжественные динозавры и роботы. Впрочем, полет фантазии авторов никто и не ограничивал, а призы вручили всем участникам.

Пакеты со сладкими подарками от кондитерской компании «Нева» получили десять юных художников. К слову, зефир, пастилу, мармелад и другие сладкие презенты раздавали всем гостям праздника, которые принимали участие в конкурсах и викторинах «Дня знаний с «Комсомолкой».

Но и это было еще не все. Пришло время вспомнить, что Северная столица не зря носит звание еще и культурной. Конкурсы должны быть ей под стать. Впереди петербуржцев ждал художественный конкурс от компании «Европром». Весь день на стенде этого производителя рыбных деликатесов угощали бутербродами с крем-пастой из кальмаров с креветкой, горбуши и трески, а также имитированной красной и черной икрой, которую на вкус было не отличить от настоящей. Чтобы получить в подарок целый пакет этих вкусностей, гостям торжества надо было отгадать авторов картин, которые заранее заготовили организаторы.

Друзья «Комсомолки» из компании «Европром» весь день угощали петербуржцев рыбными деликатесами.Фото: Андрей ГАШЕВ

Так, «Черный квадрат» Казимира Малевича знают практически все, а вот узнать самого художника на автопортрете удалось не сразу. Но трудности если и были, то небольшие. Проявив свою эрудированность и отгадав еще несколько картин, около десятка гостей «Дня знаний» ушли домой с подарками.

Зарядка с чемпионом

В гости на праздник пришел давний друг «Комсомолки» и по совместительству чемпион Петербурга по кикбоксингу и смешанным единоборствам Сергей Романов. Несмотря на грозный титул бойца, в «День знаний» он традиционно проводит зарядку для малышей. Впрочем, размяться под руководством спортсмена могли и взрослые.

Сергей Романов показал несколько нехитрых, но полезных упражнений.Фото: Андрей ГАШЕВ

К слову, для Сергея Романова это был уже не первый «День знаний с «Комсомолкой». - Я участвую в этом празднике уже несколько лет. В том числе и потому, что мне нравится тренировать детей, - рассказал Романов. - Сейчас я больше занимаюсь с профессиональными спортсменами, тренирую взрослых, но у нас в клубе есть и детские группы.

При этом Сергей уверяет, что бояться бойцовских видов спорта не стоит. Если подходить к делу правильно, то занятие единоборствами укрепляет не только здоровье, но и характер. - Любой профессиональный спорт вредит здоровью. Что бокс, что гимнастика, что плавание. Тот же футбол, по статистике, более травмоопасен, чем смешанные единоборства. Но если речь идет о занятиях на любительском уровне, то они идут только на пользу. К нам приходят мужчины в возрасте за пятьдесят, начинают заниматься и приводят себя в порядок, чувствуют силу, расцветают. Три раза в неделю обязательно нужно тренироваться! - говорит чемпион.

Принимают в клуб смешанных единоборств «Сечь», где преподает Романов, даже девчонок. Время сейчас такое, что и представительницам прекрасной половины человечества лучше уметь постоять за себя. Ну а мальчишкам - и подавно.

- Мы сейчас набираем детей с четырех до шестнадцати лет в разные группы. Для малышей поначалу это больше физкультура, развитие, акробатика. Уже потом начинается борьба, ударная техника. Учим ребят быть здоровыми и развиваем командный дух. Не забываем про социальные ценности. Приглашаем на первые пробные тренировки, и кто хочет - начинает заниматься с нашими тренерами, - рассказал Романов.

Яркая осень

Сам Сергей не забывает о любимом деле даже на отдыхе и, приезжая в деревню летом, тренирует местных мальчишек и девчонок. А вот что касается собственного детства и школы, то свой первый учебный день спортсмен помнит как сейчас.

- Это была 355-я школа Московского района. Мама дала мне в руки букет, и я пошел с цветами в первый класс, - вспоминает чемпион. - Там, кстати, познакомился со своей нынешней женой. И учительницу помню - Екатерина Макаровна. Сейчас она уже старенькая. Вот собираемся ее навестить, поговорить, вспомнить былое.

И, конечно же, в преддверии первого дня учебного года нельзя было не спросить о советах и пожеланиях школьникам. Особенно первоклашкам.

- У меня только хорошие воспоминания от школы, так и должно быть. Поэтому желаю быть дисциплинированными, слушаться учителей, хорошо учиться - это очень пригодится в будущем. Заниматься спортом, не «косить» от физкультуры, оставаться здоровыми и радовать родителей, - пожелал спортсмен.

В завершении праздника все участники получили шанс сделать осень яркой и богатой на впечатления: разыгрывались туры в Карелию от партнера акции «День знаний», туроператора «СканТур», официального представителя горного парка «Рускеала». Несколько счастливчиков выиграли увлекательные путешествия в этот красивейший уголок Северо-Запада России. Проигравших не было - «СканТур» дарил всем участникам розыгрыша и гостям парка скидочные купоны на туры в Карелию, Великий Новгород, Псков и другие направления. Кстати, промокод «День знаний» на скидку на туры от двух дней действует до декабря 2019 года, уточнить условия и воспользоваться акцией можно, позвонив в «СканТур».

Трое гостей праздника «День знаний» стали обладателями путевок в Карелию и подарков от компании «СканТур».Фото: Андрей ГАШЕВ

Затем «День знаний с «Комсомолкой» попрощался с гостями праздника, но лишь затем, чтобы через год в последний день лета встретиться снова и сказать: «Мы рады вас видеть, друзья».