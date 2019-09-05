В окружении сирени: как в Гатчине формируют комфорт

Вот уже три года Гатчинский район участвует в программе «Формирование комфортной городской среды». За это время удалось преобразить пять дворовых территорий и создать четыре новых общественных пространства.

- В этом году мы делаем еще два двора и приступаем к реновации Соборной улицы - нашей главной пешеходной, - рассказала глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина.

Уже завершена работа во дворе, расположенном в микрорайоне Мариенбург. Это территория между домами 7, 9 и 11 по улице Беляева. Здесь заасфальтированы дворовые проезды и парковки, обустроена контейнерная площадка, установлены скамейки и урны, модернизировано освещение, высажены березы и кусты сирени.

Второй двор - один из самых больших - на улице Хохлова, между домами 3, 3А, 5, 7 и 7А (5А). Здесь выполнены подготовительные работы, сделаны тротуары, обустроена детская площадка.

- Сейчас продолжаются работы по установке детского и спортивного оборудования, обустройству дворовых проездов и подходов к подъездам, парковок и контейнерной площадки, - рассказывают в администрации. - Здесь также высадят березы и сирень. Кроме того, в обоих дворах появятся камеры видеонаблюдения.

Самое активное участие в реализации проектов принимают местные жители. Фото: Администрация Гатчинского района.

В районной администрации подчеркивают: самое активное участие в реализации проектов принимают местные жители. Проекты обсуждаются вместе с ними и корректируются в том числе под запросы гатчинцев. Есть и другой момент: когда сам решаешь, каким будет твой двор, потом хочется делать что-то на его благо. Так, в рамках субботников во дворе на Хохлова местные жители помогли сделать живую изгородь из кустов кизильника между детской площадкой и дворовым проездом. А в Мариенбурге жители общими усилиями помогали сажать деревья.

- Это очень важный опыт в практике благоустройства, - подчеркивает Елена Любушкина.