«Живи, наш Светлячок»: врачи спасают шестилетнего мальчика, который получил ожоги 90 % тела, когда пытался спасти из пожара дедушку

Вот уже почти неделю врачи борются за жизнь шестилетнего Славы из Карелии, который получил ожоги 90 % тела во время пожара на даче. Критический период – первые два дня после трагедии – мальчик пережил, но его состояние по-прежнему остается крайне тяжелым, а врачи не дают никаких прогнозов. Между тем за жизнь Славы переживает вся республика. Ведь он – настоящий герой. Мальчик пострадал, когда пытался вытащить из огня дедушку.

«ИЗ ОГНЯ ВЫБРАЛСЯ КАКИМ-ТО ЧУДОМ»

Эта жуткая история произошла 30 августа в Петрозаводске. Незадолго до этого малыша забрала на дачу бабушка – чего ребенку сидеть в душном городе в последние летние деньки?

- Святослав с дедушкой пошли топить баню, - рассказала нам мама мальчика Юлия Захаркина. – В какой-то момент дедушке стало плохо, и он потерял сознание. Начался пожар – скорее всего, он упал на печку или как-то ее задел.

Пламя быстро разгоралось. Несмотря на это маленький Светлячок – так ласково называют сына родители – не испугался и попытался вытащить дедушку на воздух. Но сил у шестилетнего ребенка не хватило. Дедушка скончался на месте. А спустя несколько секунд огонь охватил и Славу.

- Каким-то чудом он выбежал из бани и стал звать на помощь, - продолжает Юлия. – Крики услышала бабушка, попыталась его потушить, но было слишком поздно.

Борт МЧС забирает Славу Вишню из Петрозаводска.Видео: глава Республики Карелия Артур Парфенчиков

«НИКТО НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ»

Итог – ожоги третьей и четвертой степени, покрывающие 90 % тела, сильные ожоги дыхательных путей. Славу в шоковом состоянии отвезли больницу и ввели в состояние искусственной комы. На протяжении четырех дней малыша пытались отправить в один из российских ожоговых центров, но постоянно что-то не складывалось: то не позволяло его состояние, то не было мест. Наконец после вмешательства министра здравоохранения Карелии проблему удалось разрешить: спецборт МЧС доставил ребенка в Нижний Новгород, в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

- Мы находимся рядом с ним – я и папа, - рассказывает наша собеседница. – Сняли в Нижнем Новгороде квартиру, каждый день общаемся с врачами. Никаких прогнозов никто не дает. Состояние стабильно тяжелое, но, к счастью, без отрицательной динамики. В палате постоянно, днем и ночью, находятся доктора. В помощи мы пока не нуждаемся, никаких сборов не объявляем. Единственное, о чем я прошу – помолитесь о моем единственном сыне!

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