2019-09-05T21:31:42+03:00
Досуг

MARKUL выступит на Roof Fest

5 сентября на крыше Roof Place большой сольный концерт даст российский хип-хоп-исполнитель MARKUL
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Markul.Markul.
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Марк представит на крыше свой новый сингл – «Больше бед», вышедший в середине апреля. Это первый сольный сингл со времен альбома «Great Depression» 2018 года.

Треки исполнителя редко отличались оптимистичным настроем. Вот и в новом треке Markul задаётся экзистенциальными вопросами: всегда ли слава и деньги несут радость? Что делать с обрушившейся критикой и хейтерами? Как бороться с постоянным стрессом и творческими метаниями? Универсальная «таблетка от всех бед» найдена. Какая – ответ в песне и на большом сольнике 5 сентября на крыше Roof Place.

Markul – российский хип-хоп-исполнитель, певец, автор песен, член творческого объединения «Green Park Gang» и концертного агентства «Booking Machine». За свою музыкальную карьеру выпустил 2 студийных альбома, 2 мини-альбома, 1 микстейп и множество синглов. Осенью 2017 выпустил сингл в дуэте с Oxxxymiron, впечатливший поклонников киберпанк-экранизацией под названием «Fata Morgana», а чуть позже вышел совместный релиз Markul и Obladaet под названием «Friends & Family». Первую известность в России получил после выпуска клипа "Сухим из воды" и одноименного альбома.

Сбор гостей 18:30

Начало: 20:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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