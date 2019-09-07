СКА – «Сибирь». 10 сентября 2019: Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ

Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Сибирь» 10 сентября 2019 – 4:1 (победа СКА).

В межсезонье много было разговоров, что СКА «теперь не настоящий» и Петербург должен надолго распрощаться с мечтой о Кубке Гагарина.

Но уже старт чемпионата пресек подобные слухи. Первую выездную серию сезона армейцы провели на «хорошо», взяв четыре очка из шести.

А ведь выезд на Урал получился сложнейшим. Два олигарха Восточной конференции – «Металлург» и «Автомобилист». Плюс, амбициозный «Трактор». Пройти таких соперников без потерь петербуржцам редко удавалось и в более «сытые годы».

Все началось с победы в Магнитогорске 3:1, где неожиданно пришлось дебютировать в воротах Кочеткову – основной голкипер, швед Хелльберг получил травму в концовке «предсезонки». Лучший вратарь последнего молодежного чемпионата мира со стартовым волнением справился, и позволили грозным форвардам «Магнитки» во главе с Мозякиным отличиться лишь раз – 3:1.

Следующий матч с «Трактором» стал бенефисом другого новичка Владимира Ткачева. «Заменитель Гусева» стал главным героем встречи, отметившись дракой с превосходящим его в габаритах противником, голом и решающей передачей в овертайме. То есть, по стандартам НХЛ совершил «хет-трик Горди Хоу». А СКА победил, уступая во втором периоде в две шайбы, 4:3.

Матч с новой командой Павла Дацюка екатеринбургским «Автомобилистом» вышел не таким ярким для Ткачева и его партнеров. Тормознуть» «Авто», который пока выступает без травмированного «Волшебника», не удалось – 2:5.

Зато теперь армейцы могут начать победную серию на родной площадке. Первый в нынешнем сезоне чемпионате матч в «Ледовом» невская дружина проведет против откровенного середнячка – «Сибири».

Впрочем, нынешний чемпионат сибиряки, летом тоже сменившие главного тренера (Александра Андриевского заменил Николай Заварухин), начали удачно. Две домашние победы над дальневосточниками – «Амуром» и «Адмиралом» – оставляют надежду болельщикам увидеть свою команду в плей-офф – впервые за четыре года.

Правда, разжиться очками в Северной столице сибиряки смогут только при большом везении. На данный момент СКА выглядит на голову сильнее. И, естественно, постарается не испортить премьеру в «Ледовом», где на первом матче сезона ожидается аншлаг.

Где посмотреть трансляцию матча СКА - «Сибирь» 10 сентября 2019 - на канале «78».