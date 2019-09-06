2019-09-06T13:31:15+03:00
Общество

Ломая стереотипы: в Гатчинском районе открылись «Точки роста»

Необычные образовательные центры знакомят школьников с робототехникой и другими современными технологиями
Александра СУРИС
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Не только дети, но и их родители и учителя смогут реализовать свой творческий потенциал. Фото: Администрация Гатчинского района.Не только дети, но и их родители и учителя смогут реализовать свой творческий потенциал. Фото: Администрация Гатчинского района.
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«Кардинально иные» учебные пространства открылись сразу в двух школах Гатчинского района Ленобласти. Одно - в деревне Большие Колпаны, второе - в поселке Новый Свет на базе Пригородной школы.

- «Точки роста» открываются в сельских школах России в рамках федерального проекта «Современная школа», - объясняют в пресс-службе администрации Гатчинского района. - Это часть нацпроекта «Образование». Всего в него в этом году вошло 28 школ Ленинградской области.

Новый образовательный центр легко подстраивается под самый взыскательный вкус и любой профиль: гуманитарий придет сюда или фанат цифровых наук - каждый найдет для себя интересное занятие и всю необходимую для него современную технику.

- В нашем центре созданы рабочие зоны по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ, - рассказывают в Пригородной школе. - Есть зона коворкинга, медиазона и шахматная гостиная.

В администрации Гатчинского района говорят, что «Точка роста» не похожа ни на одну из привычных форм образования. Это одновременно и общественное пространство, и место, где ребята получат новые знания.

- В новом центре школьники смогут познакомиться с такими современными технологиями, как 3D-моделирование, робототехника, - говорит заместитель председателя комитета образования Гатчинского района Татьяна Быкова. - А занятия по обычным предметам, как ОБЖ или информатика, станут гораздо увлекательнее. Для этого педагоги, их за центром закреплено семеро, прошли летом обучение по программам Soft Skills и Hard Skills на базе технопарка «Кванториум» в Великом Новгороде.

Центр возьмет на себя функцию развития цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности. Здесь же не только дети, но и их родители и учителя смогут реализовать свой творческий потенциал. В этом им поможет самое современное оборудование для популярных профессий XXI века: 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, тренажер-манекены и так далее.

- Оборудование было приобретено за счет федерального, регионального и местного бюджетов, - пояснили в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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