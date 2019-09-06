Особенный день для особенных детей

Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства № 1, который находится в Петергофе, даже сложно назвать просто социальным учреждением. В двух огромных зданиях на Ропшинском шоссе расположилось учреждение с уникальной инфраструктурой и методиками работы: тут и педагогическая, и медицинская, и психологическая, и социокультурная, и оздоровительная, и спортивная реабилитация. Настоящий отдельный городок в Петродворцовом районе, ставший вторым домом для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Об этих людях редко пишут, об их проблемах почти не говорят, но и они наравне со всеми детьми имеют право на образование.

Чтобы особые дети чувствовали себя комфортно, игровые и учебные помещения украшены рисунками, яркими аппликациями и поделками ребят. В целом условия для жизни здесь удивительные: везде порядок и чистота, в жилых комнатах уютно, много игрушек, в просторных и светлых холлах мягкие диванчики и причудливые светильники. В коридорах на стенах висят картины… нет - произведения искусства! В основном это творчество старших воспитанников.

ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ

Творчеству здесь уделяют большое внимание. В этом смогли убедиться гости на празднике в честь Дня знаний. В актовом зале собрались дети от мала до велика. Вместе с ними пришли их родители и воспитатели, для которых начало учебного года - тоже значимое и прекрасное событие. В предвкушении школьники пошумели, поболтали и затаили дыхание. И вот под звуки музыки на импровизированную сцену выехал… рыжий кот на велосипеде.

Главный сказочный герой праздника – кот Леопольд.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- Ребята, вы меня узнали? Это же я, Леопольд, - рассмеялся в микрофон артист в костюме кота. - Вы заметили, что лето закончилось? Смотрите, это первый осенний листочек… Но не надо расстраиваться! Осень означает, что начинается учебный год! Давайте вместе к нему готовиться.

Вдруг на сцену выбежали мышки-проказницы, которые, оказывается, ничего не знают про школу. Но ничего, расскажем! Вместе с персонажами из мультфильма ребята учились собирать портфель в школу, участвовали в веселых стартах, пели, танцевали и, конечно, радовались первому школьному дню.

С теплым напутствием к ребятам обратился директор дома-интерната Валерий Асикритов:

- Вот и наступил День знаний! Желаю вам крепкого здоровья, радостных улыбок и успехов на этом нелегком пути к знаниям. Знаю, что вы лучше всех!

И директор не лукавит: он здесь работает 44 года, из них 33 года является руководителем учреждения. За это время Валерий Асикритов накопил бесценный опыт, просто сжился со своей работой. Для него каждый ребенок - личность.

Во время концерта директор обращал наше внимание на отдельных артистов: мол, посмотрите на девочку Вику, которая играет мышку, - она же во всех номерах задействована.

- Вы не представляете, какое счастье видеть, как ребенок развивается, наблюдать положительную динамику! Мы для этого прикладываем все усилия, оттого и радостно видеть результат! - улыбается Валерий Николаевич.

Валерий Асикритов работает в ДДИ № 1 44 года, из них 33 является руководителем учреждения. Фото: Комитет по социальной политике СПб.

Праздник получился ярким и запоминающимся. Танцевальный коллектив «Сюрприз» повеселил всех номером про гномиков. Потом было выступление от театральной студии «Арлекин» про самовар и русское чаепитие. Старшие товарищи из центра социальной и трудовой реабилитации тоже преподнесли музыкальный подарок.

- Каждый раз ребята удивляют своими достижениями, - восхищается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Попова. - Наши педагоги тоже творят чудеса: к каждому ребенку находят подход и понимают, как применить его таланты. Да, может быть, танцевальные па не идеальны, но в том, что дети все делают от души, нет сомнений.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Ребята живут в интернате, школа находится тут же, в отдельном крыле здания. К учебному году здесь подготовились основательно. Появились новые мультимедийные кабинеты, где даже стол становится площадкой для демонстрации видео, в классах - новые парты, кабинеты логопедов оснастили специальным оборудованием. Кроме того, часть воспитанников интерната выезжает на уроки в школу № 439 в сопровождении воспитателей.

Вместе с персонажами из мультфильма ребята учились собирать портфель в школу, участвовали в веселых стартах, пели и танцевали.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- В этом году мы набрали три первых класса по 5 человек, среди них есть и дети из дома-интерната, - сообщила заместитель директора школы № 439 Наталия Макуха. - Они занимаются по образовательным программам VII и VIII видов. К сожалению, с каждым годом подобных деток становится больше. Но сейчас мы можем сказать, что учреждения полностью готовы к работе с особенными учениками, никто не останется без внимания.

В детском доме-интернате 156 воспитанников от 7 до 16 лет обучаются в школе, 15 дошкольников, более 100 ребят, завершивших школьное обучение, живут, обучаются, трудятся, занимаются спортом и творчеством в центре социальной и трудовой реабилитации. Это инвалиды с детства, выпускники детского дома. Воспитанников обучают трудовым навыкам в различных мастерских, что может обеспечить их трудовую занятость в дальнейшем.

- Мы проводим большую работу по профориентации и трудовому обучению старших воспитанников, способных по состоянию здоровья, - сказал уже после праздника Валерий Николаевич. - Трудоспособности наших ребят можно позавидовать! Они работают в столярной, швейной, сборочной мастерских, в оранжерее, ухаживают за территорией учреждения. В свободное от работы время занимаются керамикой, прикладным творчеством, хореографией, спортом, посещают цирковую и театральную студии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Отметим, что в Санкт-Петербурге несколько подобных учреждений. ДДИ № 1 только один из примеров. К учебе в школе приступили 480 человек с особенностями развития, из них выезжают в образовательные учреждения 230 человек, на надомном обучении - 250. В 1-й класс пошли 42 человека, в 9-й - 80 человек, в 11-й - 16. Кроме того, к учебе приступили 50 взрослых, проживающих в четырех психоневрологических интернатах: 40 человек будут проходить надомное обучение, 10 - инклюзивное. В прошлом учебном году документ об окончании 9-го и 11-го классов получили 44 воспитанника детских домов-интернатов для детей с отклонением в умственном развитии и 24 получателя социальных услуг психоневрологических интернатов.