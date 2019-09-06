Вчера, 5 сентября, в центре помощи диким животным «Велес» из Волосовского района Ленобласти привезли нового «пациента» - сбитую машиной енотовидную собаку. Израненный зверь мучился несколько дней, а потом сам выполз на дорогу за помощью.

- Мы заметили посреди проезжей части что-то крупное и темное, - рассказывает Юлия Иващенко, которая вместе с мужем и спасла животное. – Остановились, вышли. Поняли, что это что-то живое. Посоветовались и решили, что надо спасать. В машине был большой кусок полиэтилена, муж аккуратно взял зверя - он даже не сопротивлялся – и завернул в него. Ехали, дыша через платок, запах был сильный.

Животное, судя по всему, сбили на полной скорости: в «Велесе» у него нашли открытый перелом передней лапы и множество глубоких ран на боку. И перелом и раны уже начали гнить, вдобавок развились истощение и обезвоживание. Сейчас пациенту ставят капельницы – впереди операция, но перед этим его состояние нужно стабилизировать.

Израненная енотовидная собака выползла к людям за помощью в Ленобласти.Видео: Центр помощи диким животным "Велес"

- Никакого прогноза сейчас давать нельзя, - отмечает руководитель центра Александр Федоров. – Для дикого животного постоянно находиться рядом с человеком – это очень сильный стресс. И его никак не побороть. Бывает так, что вроде бы вылечили зверя, вроде бы он уже на поправку пошел – а утром приходишь, а он мертвый. Сердце не выдержало. Но мы, конечно, делаем все возможное. Благо, у нас хороший запас лекарств и есть все необходимое.

Енотовидные собаки в Ленобласти встречаются часто – и так же часто гибнут и получают травмы под колесами автомобилей. Везет, увы, не всем - зачастую, люди, увидев израненное животное, либо боятся брать его в руки, либо просто проезжают мимо.