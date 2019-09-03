Фестиваль всемирной музыки «Части света» пройдет 7 сентября 2019 года в Юсуповском саду

Фестиваль Бориса Гребенщикова «Части света» на третий год жизни становится еще более принципиальным. Хедлайнеры представляют части света как послы в ООН. От старушки Европы – знаменитые британские фолк-рокеры Steeleye Span, от пассионарного Ближнего Востока – новейший иордано-палестинский хип-хоп квартет 47Soul, от древнего Тибета – певица и целитель Dechen Shak-Dagsay, от наших соседей по Балтике – известнейшая финская фолк-группа Värttinä. Санкт-Петербург представляют группы «Карелия», Сергей Старостин и, конечно же, легендарный «Аквариум». Проект Aquarium International объединит всех послов в буквальном смысле слова: в завершение фестиваля хедлайнеры выступят с группой «Аквариум» в общем джеме.

Борис Гребенщиков собирает на фестиваль тех, кого слушает сам, о ком рассказывает в своей радиопрограмме «Аэростат». Об отцах-основателях фолк-рока, каким мы его знаем, британцах Steeleye Span он мечтал со дня основания фестиваля и лет сорок прежде того. И вот свершилось: в рамках тура в честь своего 50-летия Steeleye Span выступят в Юсуповском саду. Не нужно думать, что группа, родившаяся в «золотом» 1969 году и повлиявшая на всех и каждого (не исключая самого БГ), занята лишь светлыми воспоминаниями. Последний реюнион коллектива во главе с Дамой Британской империи Мэдди Прайор активен, как в юности. В 2016 году вышло сразу два альбома, в 2018 еще два, в 2019 году уже выпущен оригинальный релиз Storm Force Ten. В восьми песнях новейшего альбома есть и бравые хоровые баллады, и весьма свежие звуковые решения, и главное – кристально твердый и чистый голос самой Мэдди Прайор, с годами добавивший бархата, но не утративший своих неподражаемых обертонов.

Набирающая всемирную популярность группа 47Soul создана в Иордании в 2013 году, но едет к нам из Лондона. Именно здесь, в брутальной высотке Balfron Tower, запечатленной в клипах Oasis и The Verve, иорданцы и палестинцы жили два года, пока писали новые треки. Артистический сквот разогнали, квартиры распродали, чувства лишившихся дома музыкантов запечатлены и в песнях, и в названии альбома Balfron Promise (которое отсылает и к Бальфурской декларации 1917 года). В творчестве 47Soul политические призывы к свободе и справедливости крайне энергичны, но довольно абстрактны. Зато изобретенный квартетом стиль shamstep – смесь дабстепа и традиционной арабской музыки – весьма конкретен. Арабский и английский языки переходят друг в друга так же незаметно, как традиционные ритмы в глобалистские биты, а «восточные» завывания аналогового синтезатора в изобретательную танцевальную электронику.

Главная финская фолк-группа Värttinä родилась в далеком 1983 году, достигла вершин европейских чартов в 90-е, пережила несколько инкарнаций, но всегда верна себе. Это женское вокальное трио сумасшедшего драйва плюс акустические инструменты, народные песни и частушки-скороговорки финно-угорских народов в танцевальных аранжировках, бешеный темп карельского диалекта (раскатистое «р-р-р-р», хочешь не хочешь, заставляет подумать о развеселых ведьмах) и страшноватые тексты про кровь, ненависть и боль, разухабистые хумппа-польки и форматная поп-лирика с уклоном то в джаз-рок, то в электронику. Последний альбом Viena группа записала в 2015 году, а в 2019 уже отметилась в коллаборации с финской регги-рок-группой Miljoonasade. Когда только успела между бесконечными гастролями по миру?

Дочь тибетского ламы Dechen Shak-Dagsay родилась в Непале, но всю жизнь живет в Швейцарии. Целительные мантры передал ей отец, однако, прежде чем делать музыкальную карьеру, Дечен Шак-Дагсай двадцать лет работала маркетологом и в свободное время преподавала ци-гун. Уже первые релизы привели к международному успеху: голос Дечен звучит в саундтреке к фильму Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда», в 2009 году она вошла в эйкуменический музыкальный проект Beyond с Тиной Тернер и Регулой Керти. Последний альбом Day Tomorrow, вышедший в 2015 году, это результат многолетнего сотрудничества со швейцарским продюсером и композитором Хельге ван Дик. Электронные танцевальные биты, немного джаза, традиционный тибетский вокал и проникновенные мантры смешаны и взболтаны в удивительно гармоничный коктейль, в котором между Западом и Востоком нет никаких границ.

В арсенале Санкт-Петербургской группы «Карелия» - интернациональные ханг-драм и кристаллофон, флейты, валторна с трубой, эксперименты с русским фольклорным вокалом и море позитива. Фолк-рокеры «Карелия», в сущности, не про рок. Голосистая Ника Гаврилова сочиняет песни про свет, любовь и прочие возвышенные материи, группа облекает их в плотные, богатые звуковые одежды.

Знаменитый этнограф, фольклорный певец, мастер игры на русских гуслях и флейтах, просветитель и культуртрегер Сергей Старостин давно дружит с Владимиром Волковым – джазовым и рок-контрабасистом, мастером игры на барочной виоле да гамба, композитором, верным соратником Леонида Федорова и участником едва ли не всех крупных авант-роковых и этноджазовых проектов нашей страны. Вместе с «Волковтрио» Старостин за долгие годы записал четыре альбома: «Намного лучше», «Было солнце», «Под светлым месяцем» и «Хождение по Лукам». Но главное – они дали множество неповторимых живых концертов по всему миру. Совместное творчество Сергея Старостина и трио, состоящего из композиторов-импровизаторов Владимира Волкова, Святослава Курашова и Дениса Сладкевича, трудно поддается студийной звукозаписи. Оно течет, как река – неспешная, непредсказуемая, меняющая русло по прихоти стихий и земного притяжения.

Фестиваль «Части света» в 2019 году провел необходимую работу над ошибками: программа на двух сценах не будет пересекаться по звуку. В остальном все будет как прежде: между прудов, холмов и деревьев уютного Юсуповского сада расположатся всемирный фудкорт, всемирный рынок с редкостными музыкальными инструментами и милыми мелочами, детская зона, зона мастер-классов по танцам народов мира и шатер-лекторий с рассказами о диковинных инструментах, экзотических занятиях и далеких странах.

Миссия фестиваля «Части света» – наводить мосты, объединять, просвещать и просветлять – непременно будет исполнена. Не помешает даже знаменитая петербургская погода. Короткая история фестиваля доказывает: выступления хедлайнеров разгоняют любые дожди.