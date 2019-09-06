Эксклюзивные видеотрансляции с Synergy Global Forum 2019 - на большом экранах «Кино ОККО»

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») приглашает зрителей на эксклюзивные интерактивные прямые видеотрансляции выступлений основных спикеров крупнейшего в мире образовательного форума — Synergy Global Forum 2019.

В этом году, впервые, Synergy Global Forum 2019 открывает новый, наиболее доступный за всю историю проведения мероприятия, формат. Интерактивная видеотрансляция обеспечит вовлеченность зрителей в происходящее на площадке: трансляция выступлений основной сцены мероприятия в режиме онлайн позволит получить максимальное количество полезной информации, зарядиться энергией и настроением спикеров форума. Кроме того, у зрителей будет возможность принять участие в нетворкинге, обзавестись полезными контактами, найти новых бизнес-партнеров и контрагентов.

Ежегодный форум пройдет 4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и соберет более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты различных сфер деятельности.

На форуме одновременно будут работать 5 сцен - основная и четыре параллельных, - на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. «Большая цель достижима» - такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.

Прямая видеотрансляция выступлений основных спикеров образовательного форума пройдет один день - 4 октября с 10:30 в 27 городах присутствия кинотеатров Объединенной сети «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»). Актуальное расписание и билеты доступны на сайте Объединенной киносети.

Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия»:

«Мы поставили перед собой задачу - сделать событие более открытым, дать возможность предпринимателям со всей России, не покидая родного города, получить доступ к знаниям и мотивации от наших спикеров. Мы уверены, что это решение поспособствует расширению предпринимательского сообщества в регионах, объединит единомышленников и поможет им развить личные и профессиональные компетенции».

Спикеры форума - выдающиеся личности, добившиеся успеха в самых разных областях, среди которых: Грант Кардон, инвестор, строительный магнат, эксперт по продажам, основатель Grant Cardone Enterprises; Ицхак Адизес, бизнес-консультант, мировой эксперт по управлению изменениями; Рэнди Цукерберг, экс-директор по развитию рынка Facebook, старшая сестра Марка Цукерберга; Майкл Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса; Игорь Рыбаков, первый российский миллиардер-блогер, совладелец «Технониколь», филантроп; Игорь Манн, полуфиналист «Школы молодого миллиардера» журнала Forbes, автор бестселлера «Маркетинг на 100%»; Евгений Черняк, владелец холдинга Global Spirits; Оскар Хартманн владелец Hartmann Holdings; Давид Ян, основатель группы компаний ABBYY; Артем Агабеков, основатель компании «Фабрика окон» и еще более 200 спикеров.

Хедлайнером Synergy Global Forum станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии – Арнольд Шварценеггер.