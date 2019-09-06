2019-09-06T22:22:03+03:00
Общество

«Запоздалый, но важный шаг»: В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому

Принять в нем участие смогут архитекторы со всего мира
Алина КИЗЬЯКОВА
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Фрагмент из последнего портрета композитора кисти Николая КузнецоваФрагмент из последнего портрета композитора кисти Николая Кузнецова
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Имя Петра Ильича Чайковского тесно связано с Петербургом: именно здесь композитор провел большую часть жизни, написал десятки музыкальных произведений, и даже похоронен он в некрополе Александро-Невской лавры.

Впервые идея возвести памятник музыканту в городе на Неве возникла еще в конце 1980-х годов. Тогда провели всесоюзный архитектурный конкурс, представили 48 проектов. Но ни один памятник так и не создали, потому что попросту не нашли для него места. Зато теперь оно известно заранее: монумент появится на площади на улице Писарева перед Концертным залом Мариинского театра, неподалеку от Санкт-Петербургской консерватории, где Чайковский в свое время обучался музыке.

- У нас в Мариинском театре каждую неделю звучат композиции Петра Ильича, это величайший и самый известный русский композитор, - говорит директор и худрук Мариинки Валерий Гергиев. - Лучшее, что мы можем сделать для Чайковского, - это установить ему памятник. Это запоздалый, но очень важный шаг.

Уже известно, что конкурс на проектирование памятника будет международным и пройдет в два этапа. Первый стартует 7 сентября и завершится 23 декабря 2019 года. В это время специалисты, мастера и творческие коллективы из России и других стран смогут поделиться своими предложениями по строительству памятника. Второй этап конкурса - подведение итогов и выбор проекта-победителя - завершится в апреле 2020 года и будет приурочен к 180-летию Чайковского.

- Уже весной будет известно имя победителя и начнется установка памятника, - прокомментировал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. - У нас в городе появится новая фраза: «Встретимся у Чайковского!».

В составе жюри будут присутствовать Валерий Гергиев, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, а также другие представители профессиональных творческих союзов из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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