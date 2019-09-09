Получить профессию никогда не поздно

- У меня в жизни все как-то само собой получалось. После 9-го класса решил сразу идти работать, потому что нужны были деньги: у матери нас было четверо, я - старший. Устроился на лесобазу, там образование и опыт не нужны. Когда началась перестройка и предприятие закрылось, занялся торговлей, дела пошли в гору. Построил дом, женился, родилось трое детей. Стали держать хозяйство и продавать фермерские продукты. Хорошо жили, - вспоминает Анатолий Васильевич Роатэ.

Но в 2013 году в семье случилось несчастье: сгорел дом, в пожаре погибла младшая дочь. После этого семья распалась - старшие сыновья уже взрослые, живут отдельно, а родители не смогли вместе пережить трагедию и расстались.

- Друзья пригласили меня в Петербург, я приехал и остался тут. Город очень понравился - не такой шумный и суетливый, как Москва, более душевный, - продолжает Анатолий Васильевич. - Но работу долго не мог найти, потому что образования в свое время не получил. Работал, где получалось: грузчиком, водителем, но возраст, а мне 60 лет, уже дает о себе знать. Да и о будущем стал чаще думать - пенсия скоро, а у меня каждый месяц новая работа, стабильности нет.

Так как нет профессии, то и постоянную работу найти не получалось. О том, чтобы идти учиться, мужчина и не думал. Просто в голову не приходило, как и где можно получить бесплатное образование, тем более в таком возрасте. Узнал от знакомых, что если ты официально безработный, то в городском центре занятости населения можешь переобучиться или получить профессию, а для пенсионеров и тех, кто приближается к пенсионному возрасту, работают свои программы обучения и повышения квалификации.

- Там я прошел профориентацию, и психолог предложил мне получить новую профессию. Я сразу же согласился, ведь учиться никогда не поздно! Занятия не пропускал, а за учебу получал стипендию - вот так, спустя годы, я получил специальность, - улыбается Роатэ.

Сейчас Анатолий Васильевич работает лифтером на петербургской телевизионной башне. О своей работе говорит с увлечением и даже некоторой гордостью. Все-таки это его первая профессия, да и сам объект непростой - режимный.

- В моем деле нужна ответственность, внимательность и твердость, конечно. Я управляю грузовым лифтом, перевожу только грузы. Бывает, некоторые рабочие просят «подкинуть» наверх, но это категорически запрещено, - делится Анатолий Васильевич.

А учиться мужчине понравилось. Сейчас он думает получить еще одну специальность - в центре занятости есть возможность выучиться на оператора газовой котельной или пройти курсы обучения охранников и получить лицензию.

- Образование лишним не будет, теперь я это точно знаю. Глядишь, потом смогу и на пенсии подрабатывать, - уверен Анатолий Роатэ.

НА ЗАМЕТКУ

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В этом году городские работодатели представят посетителям более 2500 рабочих мест в самых разных сферах. Это и стартовые позиции, и вакансии для профессионалов с опытом. А психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице. Ярмарка вакансий - это хорошая возможность напрямую пообщаться с работодателем и сразу пройти собеседование, проверить или составить свое резюме с психологами центра занятости, получить консультацию специалистов по вопросам трудоустройства. Будет работать секция по подбору обучения для людей предпенсионного возраста. Подробнее на сайте: r21.spb.ru.