2019-09-09T16:25:12+03:00
Общество

Молодожены из Петербурга приехали в ЗАГС на «свадебном» троллейбусе

Транспорт супруги выбрали символичный: Андрей Крылов и Мария Элиасштам познакомились в Горэлектротрансе
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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"Свадебный" электробус впервые проехал по улицам города. Фото: ГУП "Горэлектротранс"."Свадебный" электробус впервые проехал по улицам города. Фото: ГУП "Горэлектротранс".
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Свадебные лимузины – прошлый век. Пара из Петербурга выбрала для своей церемонии необычный транспорт. К дверям Дворца бракосочетания молодожены приехали на электробусе.

НЕ СДАЛ ЭКЗАМЕН

Андрей Крылов и Мария Элиасштам познакомились весной прошлого года в Горэлектротрансе. Женщина работала в организации помощником директора Троллейбусного парка № 3 по безопасности дорожного движения, а ее будущий муж пришел устраиваться водителем.

Впервые они увиделись на экзамене после пассажирской практики. До этого мужчина блестяще справлялся со всеми испытаниями, а тут – завалил.

Молодожены устроили в троллейбусе свадебную фотосессиию. Фото: ГУП "Горэлектротранс".

Молодожены устроили в троллейбусе свадебную фотосессиию. Фото: ГУП "Горэлектротранс".

- Наверно, слишком отвлекался на председателя экзаменационной комиссии, которым была я, - смеется Мария. – Был еще такой момент: у меня с кителя во время экзамена отвалился ведомственный значок. Андрей его подобрал, а через год отдал мне. Это было так мило. Выяснилось, что он долго обо мне мечтал, но боялся подойти.

Вскоре Андрей Крылов все же вышел на линию. Коллеги стали общаться чаще. Однажды водитель пришел к Марии не с рабочими бумагами, а со стихотворением. У них начался роман, а в апреле 2019 года мужчина позвал возлюбленную замуж.

- Он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты была моей женой». И я ответила: «буду», - вспоминает Мария. - И подарил кольцо, которое до этого прятал в люстре.

Троллейбус с увеличенным автономным ходом с легкостью добрался до места, где нет контактной сети. Фото: ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбус с увеличенным автономным ходом с легкостью добрался до места, где нет контактной сети. Фото: ГУП "Горэлектротранс".

О ТАКОМ И НЕ МЕЧТАЛА

Днем 31 августа к ЗАГСу в Невском районе Петербурга подъехал электробус, украшенный свадебными кольцами и воздушными шарами. Информацию о маршруте транспорта на табло сменила бегущая строка с поздравлениями. Идея отказаться от традиционного кортежа пришла невесте. Мол, лимузин – это банально. К тому же, арендовать его может каждый. А вот отправиться под венец на троллейбусе… Жених будущую супругу поддержал. Для пары это символ знакомства.

Андрей и Мария познакомились на работе.

Андрей и Мария познакомились на работе.

От проспекта Большевиков «свадебный» троллейбус довез новобрачных прямо до ступеней Дворца бракосочетания. Дальше, уже в статусе мужа и жены, петербуржцы отправились к Речному вокзалу. Там их ждал теплоход.

- Когда я была маленькой, то, как и все девочки, часто думала о то, какой будет моя свадьба. Однако результат превзошел все ожидания. Свадьба получилась лучше и круче той, которую я представляла себе в своих мечтах, - признается Мария.

Петербуржцы радостно приветствовали молодых. Прежде на улицах города показывались два «свадебных» троллейбуса, а вот инновационный электробус - впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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