Верхом на лошади: новый способ доставки шавермы поразил петербуржцев

Необычную картину довелось наблюдать в минувшее воскресенье, 8 сентября, жителям Невского района Санкт-Петербурга – по улицам прогуливался роскошный вороной конь, на спине которого восседала девушка. И все бы ничего, но за спиной у всадницы в такт шагам животного покачивался рюкзак с надписью «Доставка шавермы». Фото необычного сервиса вмиг разлетелись по социальным сетям.

- Сказать, что я была удивлена – значит, ничего не сказать – написала женщина, поделившаяся историей в группе «Невский район» ВКонтакте. – Всякое видела: и на велосипедах еду доставляют, и на самокатах, и на скейтбордах… но до такого, по-моему, никто пока не додумался!

Как выяснила «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», такую своеобразную акцию устроил один из местных ресторанов, расположившийся недалеко от Парка строителей. По словам управляющего Романа Мутика, ни к чему особенному она приурочена не была – ребята просто захотели протестировать необычный способ доставки и немного порадовать жителей района.

За день курьер объехал почти 10 адресов. Но на постоянной основе таким способом доставки пользоваться не получится - слишком затратно.Фото: СОЦСЕТИ

- Когда мы начали заниматься доставкой шавермы, составили список транспорта, на котором это гипотетически можно делать, - рассказал наш собеседник. – И лошадь была в их числе. Ну и потом – мы свою еду позиционируем как «шаверма с русской душой». Поэтому возникла такая вот ассоциация.

А потом, что называется, звезды сошлись: когда Роман прогуливался по центру Санкт-Петербурга, к нему подошла девушка и предложила прокатиться верхом. Он же не растерялся и в ответ предложил ей поучаствовать в акции. Девушка с радостью согласилась – результат вы можете видеть на фото.

- За день удалось обойти порядка десяти адресов, - радуется наш собеседник. – Это даже для доставщика на мопеде очень хороший показатель!

Впрочем, использовать лошадь на постоянной основе в ресторане пока не будут: слишком уж это затратно, как по деньгам, так и по человеческим силам. Да и город для копытных друзей человека пока приспособлен мало.

- Но, думаю, когда мы доберемся до деревень, обязательно такой вариант рассмотрим, - смеется Роман. – А в городе – возможно, что и повторим через некоторое время.

Отметим, к слову, что мнения горожан по поводу акции разделились: кто-то упрекнул Романа и компанию в «эксплуатации» несчастного животного, другие посетовали на то, что в городе и без отходов лошадиной жизнедеятельности много мусора. Но большинство все-таки оценило эксперимент в положительном ключе: люди нашли его «удивительным», «приятным» и даже «захватывающим».