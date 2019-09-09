2019-09-09T19:57:37+03:00
Общество

«Чтоб в пробках не стоять»: Жителей Мурино удивил «припаркованный» во дворах самолет

Летательный аппарат заметили на улице Шувалова
Надежда ФАТКУЛЛИНААлеся КРУПАНИНА
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Жители Мурино заметили самолет. Фото: группа "Девяткино LIVE | Мурино".Жители Мурино заметили самолет. Фото: группа "Девяткино LIVE | Мурино".
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Второй день жители Мурино с завистью поглядывают на строительную площадку во дворах на улице Шувалова. Там, за синим забором, они заметили…самолет. Аппарат вызвал у горожан недоумение. Они начали гадать, откуда тот взялся в Ленинградской области. В комментариях под фотографиями пользователи стали упражняться в остроумии.

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«А, это прораб купил, чтоб в пробках не стоять», «Кто-то балуется кодами от ГТА», «Экспресс-доставка стройматериалов», - предположили они.

Впрочем, улететь на нем куда-то вряд ли получится. Борт давно списан. Об этом радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказал глава администрации Муринского поселения Валерий Гаркавый. Он объяснил, что самолет станет частью монумента, посвященного авиаторам Балтики.

Самолет станет памятником. Фото: группа "Девяткино LIVE | Мурино".

Самолет станет памятником. Фото: группа "Девяткино LIVE | Мурино".

- В годы Великой Отечественной войны в Мурино располагался аэродром, с которого летчики отправлялись, чтобы сражаться с фашистскими самолетами. В западном микрорайоне у нас есть одноименный проспект - Авиаторов Балтики, - сказал Гаркавый. - Мы решили увековечить авиаторов и поставить там памятник – настоящий самолет. Это учебно-тренировочный аппарат «Альбатрос L-39».

Сейчас рабочие трудятся над постаментом и облагораживают территорию. Монтаж памятника завершится весной 2020 года. Откроют его в преддверии Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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