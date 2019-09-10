Шнуров поддержал Билана, который «пьяный вертел тазом» на Дне города в Самаре

Известный скандалист и петербургский хулиган Сергей Шнуров вступился за певца Диму Билана, на которого свалилось общественное осуждение и недовольство. В воскресенье, 8 сентября, Самара отмечала День города и «ночной хулиган» был хедлайнером на праздничном концерте. Музыкант «отбивал пятюни», здороваясь с поклонниками у сцены, однако никак не мог попасть в ноты, да и вел себя немного странно. Сами самарцы назвали поведение Билано неадекватным заподозрив, что певец либо сильно пьян, либо под воздействием наркотиков. В сети даже появилась петиция с требованием извинений от звезды.

- Многие пришли именно на выступление Димы Билана. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям и не приглашать таких звезд. Мы хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей, - говорится в петиции самарцев на сайте change.org.

Однако Сергей Шнуров считает иначе. По его мнению, самарцам безумно повезло увидеть такое шоу. Об этом он в стихотворной форме написал в своем Instagram.

- Дмитрий брось, наплюй, да лан. Повезло Самаре разом, Наблюдать, как Д. Билан, В зюзю пьяный вертит тазом. Пусть заходятся от злобы, Комментарии жуя. Выступил бы трезвым, что бы Написали? Ни***! За тебя Гном Гномыч топит, Не последний парень в шоу! Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо, - написал Шнуров.

К слову, Дима Билан, как интеллигентный человек, все же извинился. «Я, встретив друзей, выпил в отеле коньяк. Не рассчитал. Совсем не рассчитал», - совестливо объяснил певец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="496" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730876" frameborder="0"></iframe> Дима Билан в Самаре в День города 2019.Светлана МАКОВЕЕВА

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