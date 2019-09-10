2019-09-10T11:29:27+03:00
Звезды

Шнуров поддержал Билана, который «пьяный вертел тазом» на Дне города в Самаре

Рок музыкант считает, что горожанам повезло увидеть такое шоу
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Шнуров вступился за Диму Билана, который устроил пьяные танцы в СамареШнуров вступился за Диму Билана, который устроил пьяные танцы в СамареФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Известный скандалист и петербургский хулиган Сергей Шнуров вступился за певца Диму Билана, на которого свалилось общественное осуждение и недовольство. В воскресенье, 8 сентября, Самара отмечала День города и «ночной хулиган» был хедлайнером на праздничном концерте. Музыкант «отбивал пятюни», здороваясь с поклонниками у сцены, однако никак не мог попасть в ноты, да и вел себя немного странно. Сами самарцы назвали поведение Билано неадекватным заподозрив, что певец либо сильно пьян, либо под воздействием наркотиков. В сети даже появилась петиция с требованием извинений от звезды.

- Многие пришли именно на выступление Димы Билана. Однако он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям и не приглашать таких звезд. Мы хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей, - говорится в петиции самарцев на сайте change.org.

Однако Сергей Шнуров считает иначе. По его мнению, самарцам безумно повезло увидеть такое шоу. Об этом он в стихотворной форме написал в своем Instagram.

- Дмитрий брось, наплюй, да лан. Повезло Самаре разом, Наблюдать, как Д. Билан, В зюзю пьяный вертит тазом. Пусть заходятся от злобы, Комментарии жуя. Выступил бы трезвым, что бы Написали? Ни***! За тебя Гном Гномыч топит, Не последний парень в шоу! Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо, - написал Шнуров.

К слову, Дима Билан, как интеллигентный человек, все же извинился. «Я, встретив друзей, выпил в отеле коньяк. Не рассчитал. Совсем не рассчитал», - совестливо объяснил певец.

Дима Билан в Самаре в День города 2019.Светлана МАКОВЕЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шнуров ответил Милонову за «гопника» и «убийцу Пушкина»

Словесный батл между политиком и музыкантом обрастает все новыми колкими шутками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Грабитель напал на пенсионерку в Петербурге, перед этим оказав ей помощь
Движение на южном участке КАД в Петербурге перекроют из-за ремонта
Движение общественного транспорта по Московскому и Невскому проспектам закроется в воскресенье
В Петербурге разыскивают особо опасного психолога, которого похитил НЛО
Следственный комитет возбудил уголовное дело за нападение на полицейского в Петергофе
На посетительницу бизнес-центра в Петербурге рухнул потолок
Родители ищут 16-летнюю дочь, которая сбежала из дома из-за их развода
Таксист в Ленобласти выехал на заказ и бесследно пропал
Эксгибиционист напугал 11-летнюю девочку в Ленобласти
Неизвестные с газовым баллончиком ограбили менеджера автоцентра в Петербурге
Мужчина угрожал ножом двум посетительницам торгового центра в Колпино
Водитель внедорожника не заметил ремонт на Выборгской набережной и «положил» авто на крышу
Воры украли из петербургской квартиры миллион рублей, подарив хозяину шубу и подушки