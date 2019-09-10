Пять причин посетить детское шоу «Тайна Лунозавра» в Санкт-Петербурге

Представление «Тайна Лунозавра» пройдет во Дворце «Олимпия». Рассказываем, почему стоит посетить это шоу.

1. Шоу разработано с детским психологом. В представлении учтены особенности восприятия деток цифрового поколения. Поэтому визуальные номера разбавлены веселым и подвижным интерактивом.

2. «Тайна Лунозавра» - это шоу состоящее из инноваций и и 3-d технологии. На Костюмы артистов добавлен видеоряд. А светящиеся животные-гиганты достигают аж 6-ти метров.

3. В спектакле участвуют профессиональные артисты, которые исполняют сложные акробатические трюки и иллюзионы

4. Вся повествовательная часть шоу пропитана интересными фактами из мира флоры и фауны. В результате просмотра сказки ваши детки не только развлекаются, но и получают знания.

5. «Тайна Лунозавра» - это семейное шоу, в котором захватывающий сюжет и масштабные спецэффекты интересны не только малышам, но и их родителям.

«Тайна Лунозавра» познакомит зрителей с гигантским 6-метровым пауком , с большой редкой бабочкой, с летающими кошками, осьминогом, павлином, хамелеоном и со сверкающими зеркальными Драконом. Развязка шоу готовит сюрпризы: станет неожиданным и при этом желанным завершением сказки.

Последние показы первой части «Тайны Лунозавра» пройдут 15 сентября. Начало в 12:00, 14:00, 16:00. Билеты https://teatrbudushego.ru/

«Ждем ребят на нашем очень необычном шоу! Это полное погружение в мир чудес и природы, знакомство с удивительными героями и настоящее путешествие за мечтой! «Тайна Лунозавра» – это сказка -экшен, это технологичный и искренний спектакль, который учит детей любознательность и смелости!» – говорит директор проекта, режиссер Лилия Тим.

Вторую часть шоу про Лунозавра «Театр Будущего Лилии Тим» представит в Санкт-Петербурге уже 29 сентября.