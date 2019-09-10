Обзор матча СКА – «Сибирь» 10 сентября 2019 – 4:2. Счет, голы, статистика игроков

Выезд на Урал СКА завершил неудачно, потерпев очевидное поражение от «Автомобилиста» - 2:5. Очередной плюсик в копилку тех, кто считает, что армейцев ждут в нынешнем сезоне трудные времена.

Первая игра на своей площадке должна была ответить, насколько правы критики невского клуба. Правда, на легкую победу рассчитывать не приходилось – домашние матчи армейцам часто даются непросто. Давление родных трибун сказывается. А, тут еще, матч-открытие, который своим вниманием даже пожаловал президент Международной Федерации Хоккея Рене Фазель. Не говоря о прочих вип-персонах и заполненном практически под завязку «Ледовом». Не захочешь, а коленки и руки будут предательски подрагивать.

Короче, начали обе команды очень нервно, и количество брака на льду значительно превышало позитивные действия. Хозяева к середине двадцатиминутки немного успокоились и стали создавать острые моменты у ворот голкипера сибиряков Красикова. Но с реализацией возникали откровенные сложности, да и вратарь сибиряков в некоторых ситуациях просто феерил.

"Сибирь" не побеждала в Петербурге с 2013 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, как известно, если долго мучиться – что-нибудь получится. После перерыва петербуржцы еще ускорились, у новосибирцев пошли удаления. И за 8 минут, казалось, СКА решил исход встречи. Причем, все шайбы забрасывали игроки одного звена – первого. Лехтеря, Ткачев, вновь Лехтеря! 3:0, и все вопросы, сняты?

У "Сибири" впервые в воротах стоял Алексей Красиков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Видимо игроки СКА также подумали. И в третьем периоде на глазах Фазеля триумф едва не превратился в позор.

Уже петербуржцы стали штрафоваться, и уже к 54-й минуте преимущество СКА растаяло – 3:2!!! Могли сибиряки, и сравнять счет, но удача от них в дальнейшем отвернулась. А когда они сняли вратаря, в их ворота влетела и четвертая шайба – пустые ворота поразил Тихонов – 4:2. Первая домашняя победа оказалась очень сложной!

Следующий матч у СКА суперсложный и суперпринципиальный. Армейское дерби против ЦСКА – в пятницу, 13 сентября в «Ледовом». В прошлом сезоне петербуржцы играли очень неудачно в чемпионате против своих московских одноклубников, проиграв все четыре матча и уступив в финале Западной конференции. Настало время брать реванш.

Регулярный чемпионат КХЛ.

СКА (Санкт-Петербург) – «Сибирь» (Новосибирская обл.) – 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)

1-й период:

Голы: Нет

Удаления:

Саюстов, 16:46 – 2 минуты («Сибирь»), Тихонов, 16:46 – 2 минуты (СКА)

2-й период

Голы: Лехтеря, бол., 31:41 (1:0), Ткачев, 38:07 (2:0), Лехтеря, бол., 39:24 (3:0)

Удаления:

Пуустинен, 20:57 — 2 минуты («Сибирь»), Тихонов, 23:330 — 2 минуты (СКА), Михайлов, 26:21 – 2 минуты («Сибирь»), 31:23 – 2 минуты («Сибирь») – командный штраф, Шаров, 36:07 – 2 минуты («Сибирь»), Тихонов, 36:07 – 2 минуты (СКА), Ермаков, 38:56 – 2 минуты («Сибирь») – 2 минуты

Главный тренер СКА Алексей Кудашов.Фото: Олег ЗОЛОТО

3-й период

Голы: Миловзоров, бол., 47:22 (3:1), Михайлов, 53:12 (3:2), Тихонов, п.в., 59:43 (4:2)

Удаления:

Дыбленко, 44:11 — две минуты (СКА), Кетов, 45:58 – две минуты (СКА), Якупов, 48:13 – две минуты (СКА)

Вратари: Кочетков – Красиков (58:25)

Состав СКА:

Кочетков; Рукавишников — Рундблад, Ткачев — Лехтеря — Плотников; Зуб — Дыбленко, Якупов — Коскиранта — Барабанов; Зубарев — Земченок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов; Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин

Состав «Сибири»: Красиков; Хабаров — Ермаков, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола; Тимашов — Морозов, Казаков — Саюстов — Миловзоров;

Наумов — Алексеев, Шаров — Комаров — Михайлов; Пиганович — Ефремов, Шашков — Романцев — Коротков

Общий штраф: 12 (2+4+6) – 12 (2+10+0)

11 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый». 12 292 зрителя (12 300)