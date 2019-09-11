2019-09-11T21:11:45+03:00
Экономика

Зампред правительства Карелии: «Энергетики скорректировали инвестпрограмму в регионе»

Оксана Чебунина ответила на заявления о нецелевом использовании средств
Федор ПЕТУНИН
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Зампред Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана ЧебунинаЗампред Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина
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В Петрозаводске прошло заседание федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северо-Западного федерального округа к зиме.

- Мы позитивно оцениваем подготовку ПАО «МРСК Северо-Запада» к осенне-зимнему периоду, - заявила зампред Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина. - От качества работы энергетиков зависит устойчивость экономики региона, стабильная работа промышленности, коммунального хозяйства и социальной сферы.

Она напомнила о проведенных в прошлом году учениях энергетиков. Во время таких мероприятий сотрудники МРСК отрабатывают взаимодействие и работу в сложных условиях на реальных объектах, поэтому результатом учений становится не только опыт, но и улучшение электросетевой инфраструктуры. Так, благодаря последним учениям в регионе удалось снизить аварийность в сетях более чем на 30%.

31 октября 2018 правительство Карелии и ПАО «МРСК Северо-Запада» заключили соглашение о повышении надежности и качества электроснабжения на территории Республики. Документ в частности утверждал список первоочередных мероприятий в регионе.

- В связи с этим у МРСК Северо-Запада возникла необходимость в корректировке инвестиционной программы, что предусмотрено федеральным законодательством, - объяснила Чебенина.

Таким образом она ответила представителю Минэнерго РФ, обнаружевшему якобы имевшее место в регионе нецелевое расходование средств. На заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, на которой обсуждали подготовку регионов Северо-Западного федерального округа к отопительному сезону, директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак заявил о нецелевом расходовании средств на инвестпроекты в регионе.

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