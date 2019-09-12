2019-09-12T14:31:12+03:00
Звезды

«Ах, эти ножки!»: Анна Банщикова привела себя в идеальную форму

Поклонники в восторге от пляжной фотоссесии актрисы
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Актриса театра и кино Анна Банщикова похвалилась идеальной фигурой в купальнике.Актриса театра и кино Анна Банщикова похвалилась идеальной фигурой в купальнике.
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Почти все лето актриса театра и кино Анна Банщикова провела в Геленджике. Там проходили съемки продолжения популярного сериала «Ищейка», который вскоре покажут по Первому каналу. Сейчас работа завершилась, о чем Анна сообщила несколько часов назад своим поклонникам в Instagram:

- Вылетаем в Москву. Спасибо, Геленджик, и до встречи!

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Enjoy!
9677 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

При этом актриса разместила микроблоге пляжные фотографии последнего дня, проведенного на море. Зрители, которые видели «Ищейку», прекрасно помнят, что в первых сезонах Анна, только что родившая третьего ребенка, была полнее на несколько размеров. Теперь актриса в идеальной форме, поэтому без стеснения позирует в белом купальнике.

«Такая фигура! Загляденье! Умница и труженица!», «Ах, эти ножки!», «Ну, как вы так похудели? Завидую!» «Анна, сейчас у вас все идеально!», «Шикарное фото, не постановочное!», - сообщили актрисе восторженные поклонники в комментариях.

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Съмки
16732 отметок «Нравится»224 комментариевInstagram

Банщикова не раз признавалась, что любит активный образ жизни. Во все поездки берет с собой детей. Не исключением стал и Геленджик. В свободные от съемок часы, она проводила с детьми на морских прогулках. Большая загруженность в театре и на съемках не отменяет для Анны занятий йогой и конным спортом. Актриса не переживает из возраста, у нее просто нет времени заниматься ерундой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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