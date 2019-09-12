«Ах, эти ножки!»: Анна Банщикова привела себя в идеальную форму

Почти все лето актриса театра и кино Анна Банщикова провела в Геленджике. Там проходили съемки продолжения популярного сериала «Ищейка», который вскоре покажут по Первому каналу. Сейчас работа завершилась, о чем Анна сообщила несколько часов назад своим поклонникам в Instagram:

- Вылетаем в Москву. Спасибо, Геленджик, и до встречи!

При этом актриса разместила микроблоге пляжные фотографии последнего дня, проведенного на море. Зрители, которые видели «Ищейку», прекрасно помнят, что в первых сезонах Анна, только что родившая третьего ребенка, была полнее на несколько размеров. Теперь актриса в идеальной форме, поэтому без стеснения позирует в белом купальнике.

«Такая фигура! Загляденье! Умница и труженица!», «Ах, эти ножки!», «Ну, как вы так похудели? Завидую!» «Анна, сейчас у вас все идеально!», «Шикарное фото, не постановочное!», - сообщили актрисе восторженные поклонники в комментариях.

Банщикова не раз признавалась, что любит активный образ жизни. Во все поездки берет с собой детей. Не исключением стал и Геленджик. В свободные от съемок часы, она проводила с детьми на морских прогулках. Большая загруженность в театре и на съемках не отменяет для Анны занятий йогой и конным спортом. Актриса не переживает из возраста, у нее просто нет времени заниматься ерундой.