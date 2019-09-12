2019-09-12T18:13:51+03:00
Досуг

В Петербург приехал фестиваль гигантских китайских фонарей

Шоу создано на основе древних традиций и современных технологий
Степан СТЕПАНОВ
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Шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей» было создано китайской компанией Haitian Culture.Шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей» было создано китайской компанией Haitian Culture.
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До 13 октября 2019 года в Приморском парке Победы каждый желающий сможет увидеть гигантские китайские фонари, а также традиционную культурную программу с акробатами, национальными ростовыми куклами, танцами и даже попробовать китайские блюда.

«Праздник фонарей» – одна из древних традиций со времен династии Хань, которой уже больше 2 000 лет.

В начале истории Империи Хань император был сторонником буддизма. Он услышал, что некоторые монахи зажигали фонари в храмах, чтобы выразить уважение к Будде в пятнадцатый день первого лунного месяца. Поэтому он приказал, чтобы все храмы, частные дома и королевские дворцы зажигали фонари в этот вечер.

По традиции, люди собираются вместе в ночь на Фестиваль фонарей, чтобы отпраздновать его различными способами: шоу барабанщиков, удивительные танцы со львами, выступления артистов оригинального жанра, огненное шоу и многое другое. Тем не менее прогулка и любование фонарями являются основными занятиями на фестивале. В эту ночь повсюду можно увидеть фонари различных форм и размеров, включая частные дома, торговые центры, парки и улицы, где они привлекают внимание многочисленных зрителей. Дети гуляют по улицам с маленькими фонариками в руках.

Шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей» было создано китайской компанией Haitian Culture на основе древних традиций и современных технологий. Каждая световая фигура – это результат труда десятков мастеров и мини-шедевр. Все объекты невероятно детализированы, а их масштабы поражают своей грандиозностью.

В рамках фестиваля в Санкт-Петербурге организована традиционная культурная программа с участием ярких танцевальных коллективов, акробатов, национальных ростовых кукол и уникальных мастер-классов. А национальный фуд-корт удовлетворит любой гастрономический вкус.

С 2005 года фестиваль побывал в более, чем 50 странах. Выставку гигантских китайских фонарей увидели жители США и Канады, Литвы, Голландии, Италии, Эстонии, Беларуси, Германии, Испании, Великобритании и многих других стран. В этом году фестиваль дебютировал и в России.

Санкт-Петербург принимает фестиваль у себя до 13 октября в Приморском парке Победы со среды по воскресенье с 20.00 до 23.30.

Билеты на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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