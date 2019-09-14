2019-09-14T19:04:39+03:00
Звезды

Союз эмоций и технологий: в Петербурге пройдет премьера революционного шоу

Первые спектакли программы «Сны Спящей красавицы» состоятся на новой сцене Мариинского театра 14 и 15 сентября. Роль принцессы Авроры исполнит всемирно известная прима-балерина Диана Вишнева
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в Петербурге пройдет премьера революционного шоу «Сны Спящей красавицы». Фото: vk.com/sleepingbeautydreamsв Петербурге пройдет премьера революционного шоу «Сны Спящей красавицы». Фото: vk.com/sleepingbeautydreams
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«Сны Спящей красавицы» - совершенно новаторское шоу, которое обращается ко всем известной истории о Спящей красавице. В новой интерпретации зрители смогут увидеть то, о чем не рассказывалось ни в одной предшествующей постановке: о сновидениях принцессы, которые длились сто лет.

Синтез современных технологий, цифрового искусства и современного танца под электронную музыку помогут зрителям увидеть совершенно новый формат шоу, над которым организаторы работали два года. Над созданием программы трудились лучшие мастера в своих областях: хореограф Эдвард Крюг, художник по костюмам Барт Хесс, дизайнер Тобиас Греммлер.

- Мы представляем совершенно новый вид искусства, - говорит президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин. Премьера шоу состоялась в Майями и Нью-Йорке в декабре 2018 года, но гастрольный тур стартует сегодня и завтра, 14-15 сентября, в Санкт-Петербурге.

Зрители смогут увидеть происходящее не только на сцене, но и на экране, где будет проецироваться аватар главной героини. Диана Вишнева поделилась, что её костюм оснащён сенсорами, для работы с которыми нужна определенная адаптация. Датчики сковывают движения балерины, а в таких условиях далеко не всегда удаётся осуществить задуманное. Сложность шоу в том, что артистка должна контролировать не только саму себя, но и своего аватара: его движения должны быть пластичными и наполненными эмоциями. За два года усиленных репетиций Диане удалось достичь необходимого результата.

- Очень сложно было найти общий язык, связывающий человека и технологии, создать эмоции, - комментирует хореограф шоу Эдвард Крюг. Мы соединили изображение и визуальный ряд, чтобы создать волшебную атмосферу сна и пригласить зрителей в это путешествие.

Принц в этой сказке тоже особенный: он живет только в голове у принцессы Авроры. Его партию исполняет голландский артист балета Марайн Радемакер. На вопрос о том, произойдёт ли между их с Дианой героями поцелуй, с улыбкой отвечает: «Все увидите на спектакле!»

После премьерных выступлений в Санкт-Петербурге и тура по городам России шоу запустят по всему миру. Сначала его увидят американские зрители, а весной - жители Европы и Дальнего Востока.

Алина Кизьякова

ИСТОЧНИК KP.RU

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