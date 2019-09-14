2019-09-14T21:09:16+03:00
Звезды

Алексей Учитель: «На XXIX фестиваль «Послание к человеку» прислали работы 98 стран»

Мероприятие, по словам режиссера, становится все более интересным международным проектом в России
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Фото: vk.com/m2mfestivalФото: vk.com/m2mfestival
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XXIX фестиваль «Послание к Человеку», который начнется завтра и продлиться до 21 сентября, зрители смогут посетить семь специальных программ, несколько ретроспектив и спецпоказов. Запланированы, также выставки, мастер-классы и творческие встречи. Организаторы отсмотрели несколько тысяч картин из 98 стран, чтобы показать лучшие два процента.

На пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля стало известно, что в состав международного жюри вошли актеры Удо Кир, Йоханна тер Стехе, Ричард Робинсон, Роланд Уолтерс и режиссеры Пирьо Хонкасало, Изабела Плучинска.

- У нас потрясающие жюри во всех конкурсах. Особенно интересно, что национальный конкурс документального кино судят иностранные граждане. В целом на фестивале будет много дебютов: и в международном, и в других конкурсах. Практически нигде в мире нет фестиваля с таким разнообразием жанров. У нас есть короткометражное игровое кино, анимационная программа, экспериментальные фильмы, - рассказал Президент фестиваля, режиссер Алексей Учитель. - Я рассматриваю его как генеральную репетицию, так как в следующем году ему исполнится 30 лет. Для нас это серьезная цифра. Но уже в этом году нам прислали работы из 98 стран. Надеюсь, в следующем мы преодолеем уникальную цифру - в сто. А еще в 2020 будет другой юбилей – 10 лет как я пришел в фестиваль. Было очень сложно, мы практически поднимали его с колен. Но сейчас создалась благодушная команда, которая делает интересным то, что происходит на экране.

Просмотры фильмов пройдут в кинотеатрах «Родина», «Аврора», «Великан Парк», «Англетер». «Ленфильма» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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