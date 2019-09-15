В Японии установили рекорд Гиннеса, сыграв на 289 «матрешках»

В 2020 году исполняется ровно век терменвоксу. Этот электромузыкальный инструмент состоит из антенн, а исполнитель добивается нужной высоты и громкости звука, перемещая руки в электромагнитном поле вокруг них. Создатель инструмента – петроградский ученый Лев Термен.

Дело ученого продолжают его потомки. Специально к юбилею терменвокса ансамбль под руководством правнука изобретателя Петра Термена установил новый мировой рекорд. В субботу, 14 сентября, в японском городе Кобе сыграли сразу на 289 терменвоксах (предыдущие ансамбли собирали до 270 человек). Рекорд попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

– Рекорд Гиннеса в честь столетия терменвокса осуществлен! – поделился в сети Петр Термен.

Рекорд зафискирован. Фото: facebook.com/peter.theremin

Почему в Японии? Именно здесь в 1999 году придумали матремин – терменвокс в форме матрешки. В русскую народную форму инструмент облек руководитель местной школы игры на терменвоксе Масами Такэути.

Рекордное выступление собрало 289 «матрешек». Его занесут в мировой список рекордов как «выступление самого большого ансамбля матреминов». Кстати, в числе исполнителей были Масами Такэути, дочь Льва Термена Наталья и внучка Мария.