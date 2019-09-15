2019-09-15T12:28:13+03:00
Звезды

В Японии установили рекорд Гиннеса, сыграв на 289 «матрешках»

Правнук изобретателя собрал огромный ансамбль к столетию терменвокса
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В числе исполнителей были потомки изобретателя и создатель модификации инструмента – матремина.Фото: facebook.com/peter.thereminВ числе исполнителей были потомки изобретателя и создатель модификации инструмента – матремина.Фото: facebook.com/peter.theremin
Изменить размер текста:

В 2020 году исполняется ровно век терменвоксу. Этот электромузыкальный инструмент состоит из антенн, а исполнитель добивается нужной высоты и громкости звука, перемещая руки в электромагнитном поле вокруг них. Создатель инструмента – петроградский ученый Лев Термен.

Дело ученого продолжают его потомки. Специально к юбилею терменвокса ансамбль под руководством правнука изобретателя Петра Термена установил новый мировой рекорд. В субботу, 14 сентября, в японском городе Кобе сыграли сразу на 289 терменвоксах (предыдущие ансамбли собирали до 270 человек). Рекорд попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

– Рекорд Гиннеса в честь столетия терменвокса осуществлен! – поделился в сети Петр Термен.

Рекорд зафискирован. Фото: facebook.com/peter.theremin

Рекорд зафискирован. Фото: facebook.com/peter.theremin

Почему в Японии? Именно здесь в 1999 году придумали матремин – терменвокс в форме матрешки. В русскую народную форму инструмент облек руководитель местной школы игры на терменвоксе Масами Такэути.

Рекордное выступление собрало 289 «матрешек». Его занесут в мировой список рекордов как «выступление самого большого ансамбля матреминов». Кстати, в числе исполнителей были Масами Такэути, дочь Льва Термена Наталья и внучка Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Союз эмоций и технологий: в Петербурге пройдет премьера революционного шоу
Первые спектакли программы «Сны Спящей красавицы» состоятся на новой сцене Мариинского театра 14 и 15 сентября. Роль принцессы Авроры исполнит всемирно известная прима-балерина Диана Вишнева
Новости 24