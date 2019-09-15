Создатель и актер сериалов «Убойная сила» и «Морские дьяволы» погиб в аварии под Петербургом

Трагическая авария унесла жизнь актера, художника-постановщика сериалов «Убойная сила» и «Морские дьяволы» Валерия Боковенко, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. В субботу, 14 сентября, около полудня Валерий Анатольевич ехал на своей «Мазде» по автодороге «Кемполово – Выра – Тосно – Шапки» в Ленобласти. На 124 километре трассы иномарку стало клонить к встречной полосе. Возможно, 72-летнему артисту стало плохо прямо за рулем.

Удар пришелся прямо на водительское сидение. Фото: vk.com/dorinspb

– По неустановленной причине «Мазда» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Хондой», – сообщает УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем «Хонды» был 35-летний безработный из города Колпино. Мужчину увезли в тяжелом состоянии в ближайшую больницу, в Тосно, с закрытой черепно-мозговой и переломами ног.

А вот хозяин «Мазды» погиб на месте еще до приезда машины «Скорой помощи».

Водителю второй иномарки переломало ноги. Фото: vk.com/dorinspb

«Комсомольская правда» выражает соболезнования близким и родным Валерия Анатольевича Боковенко