СКА - ЦСКА 13 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата КХЛ по хоккею

СКА - ЦСКА 13 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Пятница, 13-е. Лучшее начало для главного дерби КХЛ – армейского – придумать трудно. В этом году СКА и ЦСКА сыграют аж шесть раз в регулярном чемпионате. Вполне вероятно, еще и в плей-офф клубы зарубятся.

Но хорошего хоккея не бывает много. А все последние годы именно две армейские команды царствуют в нашем хоккее, собрав в своих составах практически все лучшее, что есть в Континентальной лиге.

И если, в начале 2010-х, преимущество в армейских битвах было за хоккеистами из Петербурга, то в последние годы инициатива перешла к представителям Первопрестольной, которые в сезонах 2017/18 и 2018/19 (плей-офф и регулярный чемпионат) одержали 8 (!!!) побед подряд. Но уже в прошлом Кубке Гагарина игроки СКА собрались, дав бой противнику – все решилось только в решающем, седьмом матче.

Так что сегодня, в «Ледовом» о черных полосах в черную пятницу можно забыть. Армейцы двух столиц начинают новое противостояние. И подошли они к нему в разном настроении.

СКА первый домашний в нынешнем чемпионате – у «Сибири» – выиграл, хотя и пришлось попотеть – 4:2.

А вот ЦСКА потерпел обиднейшее поражение в Нижнем Новгороде от «Торпедо» 1:2, попустив решающую шайбу за 3 секунды до окончания овертайма.

И в пятницу хозяевам вполне по силам окончательно «добить» действующего обладателя Кубка Гагарина, взяв первую битву армейской войны.

Прогноз на матч СКА – ЦСКА 13 сентября 2019

У СКА более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча СКА – ЦСКА 13 сентября 2019

Матч СКА – ЦСКА 13 сентября 19:30 по московскому времени

Где смотреть матч СКА – ЦСКА 13 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча СКА – ЦСКА можно посмотреть 10 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча СКА – ЦСКА 13 сентября 2019

Трансляция матча СКА – ЦСКА 13 сентября 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 19:30 по московскому времени.