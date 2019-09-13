Петербургские родители все чаще доверяют детей «забирателям» из садиков и школ

Если няни – дело привычное, то профессиональные «забиратели» из детских садиков, секций и школ только набирают популярность у отечественных мам и пап. В преддверии нового учебного года услуги детских сопровождающих стали востребованы в семи крупнейших городах страны, среди которых и Петербург. Всего за месяц интерес к «забирателям» вырос в России в полтора раза, а за год стоимость «детских проводников» выросла на пять процентов и дошла до 230 рублей в час.

Город на Неве второй в рейтинге популярности услуг «забирателей», составленном исследователями «Авито». В Москве ими интересуются 24 процента всех пользователей сети, у нас – девятнадцать процентов.

– Спрос среди родителей Петербурга в сравнении с июлем 2019 года вырос почти в два раза, – отмечают специалисты. – Но лидером по росту спроса на услуги «забирателей» стал Нижний Новгород, там всего за месяц интерес вырос на 119 процентов.

Желающих довести чужого малыша от школы до дома за деньги тоже становится больше. В среднем по стране количество предложений к концу лета увеличилось на 21 процент.

Петербургские «забиратели» оценивают себя на 287 рублей в час – это дороже, чем в среднем по России (230 рублей в час). За год их услуги в Северной столице подорожали на десять рублей. По дороговизне петербургские «забиратели» заняли третье место, после московских (297 рублей в час) и новосибирских (332 рубля в час).

ТОП-ПЯТЬ ГОРОДОВ, ГДЕ ПОПУЛЯРНЫ «ЗАБИРАТЕЛИ» (по данным за август 2019 года):

1. Москва,

2. Санкт-Петербург,

3. Екатенинбург,

4. Новосибирск,

5. Нижний Новгород.

СКАЗАНО!

Михаил Богданов, сопредседатель общественной организации «Родительский комитет»:

– Посторонние люди, подменяющие папу и маму в выполнении каких-то функций, – устоявшаяся практика: к услугам нянечек семьи прибегают нередко. А вот интерес к «забирателям» можно объяснить растущей загруженностью родителей. Это напрямую связано с благосостоянием: изменяется экономическая ситуации и ситуация на рынке работы, к пополнению доходов подключаются бабушки и дедушки.