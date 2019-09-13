350 метров над землей: экстремал из Санкт-Петербурга прошел по стропе между двумя башнями Москва-сити

Спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга Александр Грибанов в минувшие выходные поставил мировой рекорд: прошел по стропе, натянутой между башнями-небоскребами делового центра «Москва-Сити» на высоте 350 метров - это почти 117 этажей.

ПАДЕНИЯ И ВЗЛЕТЫ

Александр Грибанов – личность в Северной столице довольно известная. В числе городских высот, которые он покорил вместе с друзьями – Американский мост через Обводный канал, завод «Красный треугольник», многоэтажки на улицах Энгельса и Коломенской. Тем удивительнее, что хайлайном – так называется хождение по провисающей стропе – наш герой увлекся всего три года назад.

- До этого в моей жизни не было ничего связанного с высотой, - смеется Александр. – Я занимался борьбой, бегал, просто ходил в тренажерный зал. А потом увидел ролик в интернете – и как-то сам для себя незаметно втянулся.

Почувствуйте размах. Ну и заодно найдите Александра на фото. Фото: сообщество FlowBalance ВКонтакте

Какое-то время наш герой тренировался на земле, потом пришел в один из петербургских скалодромов… и в первый же день сорвался с шестиметровой высоты – успел сделать всего несколько шагов. Здорово испугался, но хайлайн не бросил – и даже наоборот, взялся за дело с утроенным энтузиазмом. Прошел по стропе над Крюковым каналом, над заброшенным зданием в Павловске, отметился на Кировском заводе и даже на печально известном «Красном треугольнике» - «прогулялся» между двумя полуразрушенными корпусами. А в январе 2019 установил рекорд России.

Рекорд России в дагестанском селе Хунзах. По словам Александра, ходить по стропе на природе намного приятнее, чем в городе - дышится свободнее, и ничего не отвлекает. Фото: сообщество FlowBalance ВКонтакте

- Дело было в Дагестане, в селе Хунзах, - рассказывает наш собеседник. – Стропу протянули через ущелье. Высота – 150 метров, длина – ровно 666. Ощущения – непередаваемые. Когда ты ходишь по стропе на природе, у тебя гораздо меньше страха, скованности. В городе все иначе. Ты видишь здания, видишь их строгую геометрию и понимаешь – да, тут высоко. На природе же ты смотришь вперед и даже не понимаешь, что там на самом деле 150 метров.

ДВОЙНОЙ РЕКОРД

Со 150 метров наш герой практически сразу «прыгнул» на 350 – в столице он вместе с шестеркой таких же экстремалов прошел по стропе, натянутой между двумя башнями комплекса «Москва-Сити». «ОКО» и Neva Towers.

И снова тест на внимательность. Попробуйте найти Александра, а заодно угадать место. Подсказка: это Санкт-Петербург. Фото: сообщество FlowBalance ВКонтакте

- До, собственно, рекордной «прогулки» у нас было два тренировочных дня, - вспоминает Александр. – Я шел первым – рано утром, когда обе башни окутал густой туман. Видимость – 15 метров. Никаких деталей, никаких объектов вокруг будто не существует. Есть только кусочек стропы под ногами, да еще разные звуки долетают со всех сторон. Я даже не мог понять, как далеко зашел. Ориентировался по стропе – когда она пошла вверх, понял, что добрался уже до середины пути. Страшно не было – вообще не было понимания того, что я нахожусь на огромной высоте.

Опасный момент в Санкт-Петербурге на улице Энгельса. Хорошо, что есть страховка! Фото: сообщество FlowBalance ВКонтакте

А вот сам день, когда его команда установила мировой рекорд, Александру запомнился слабо.

- Мои товарищи как-то волновались, переживали, - рассказывает экстремал. – А я – ну прошел и прошел. По-моему, это даже не самое интересное, что я делал. Прогулка в тумане или в полной темноте были как-то волнительнее. Скажу даже больше – в тот же день в Москве, уже под конец мероприятия, мы с другом вышли на стропу вдвоем. Хайлайнеры так делают очень редко – в такие моменты ты сильно зависишь от другого человека, от его движений, от того, как они влияют на стропу. И уж точно такого никто не делал на высоте в 350 метров. Так что у нас на счету двойной рекорд, можно сказать.