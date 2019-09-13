Петербург накрыло ливнем: Сломаны десятки деревьев, по дорогам поплыли машины

Лето в Санкт-Петербурге резко кончилось. Похоже, что последний теплый день был вчера, а сегодня с самого утра, 13 сентября, город на Неве накрыл ураганный и сильный ливень. Мощный ветер валит деревья, которые падают прямо на машины. А, несмотря на дежурство в городе «Водоканала», улицы Северной столицы все же местами подтопило.

- Официально пришла осень, - пишут петербуржцы в соцсети, публикуя фотографии и видео утреннего ливня.

elena_tereshonok_hramova Официально в Петербург пришла осень с ливнем

Мощный дождь забарабанил в 9 часов утра. Накануне МЧС Северной столицы предупредил горожан о том, что бабье лето официально закончилось и в пятницу, 13 сентября, ожидаются дожди, местами ливни и порывы ветра до 15 метров в секунду. Также по прогнозам синоптиков максимальный уровень осадков в среднем не должен превысить 10 мм, однако местами может выпасть и до 18 мм.

Ливень в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

На видео, которые размещают в соцсетях жители Петербурга, видно, что на некоторых улицах во время дождя уровень воды поднялся на несколько сантиметров, подтапливая парадные и входы в кафе и магазины.

Но у многих ливень, который залил окна, наоборот вызвал романтический настрой. Через призму дождя за стеклом город выглядел особо живописно.

Петербуржцы считают, что дождь может быть очень живописнымФото: СОЦСЕТИ

Утром 60 бригад «Водоканала», которые занимаются водоотведением, выехали на дежурство. Одна из улиц, которая находится на особом контроле – Парашютная. Минувшим летом еще множество раз затапливало так, что автомобили буквально превращались в маленькие подводные лодки. Сегодня же жалоб оттуда не поступало.

Дождь лил такой силы, что видимость за окнами почти исчезлаФото: СОЦСЕТИ

Если от ливня город на Неве не сильно пострадал, но вот от ветра намного сильнее. На Московском проспекте 183-185, на территории ЖК «Граф Орлов» ураган повалил дерево на припаркованные машины. Стволом и ветками прибило сразу несколько автомобилей.

Дерево рухнуло во дворе на Московском проспектеФото: СОЦСЕТИ

Горожане жалуются, что деревья падают и в других районах города.

Ветками задело сразу много машинФото: СОЦСЕТИ

Однако непогода, бушевавшая в первую половину дня в Петербурге, резко пропала. Ветер развеял тучи из-за которых выглянуло яркое солнце.